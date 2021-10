Ambra Angiolini ha deciso di darci un taglio. Dopo la rottura con Massimiliano Allegri arriva il gesto inaspettato. Di mezzo c’è anche la figlia Jolanda, prima a schierarsi dalla parte della madre dopo la consegna del tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli. Aveva usato parole dure Jolanda, raccogliendo immediatamente il consenso da parte di tanti vip. Nel dettaglio aveva scritto sulla sua pagina Instagram come il tapiro dovesse essere consegnato ad Allegri.



“E anche se questa persona alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile?”. E ancora: “Cosa c’è di riprovevole o ‘perdente’ nel fidarsi e nell’amare?”. Insomma, per i soliti beninformati, le parole della ragazza vanno a raccontare una storia a senso unico: quella in cui Massimiliano Allegri ha evidentemente tradito Ambra Angiolini. Una versione confermata dal settimanale Chi.



Che non si è fermato qui raccontando come l’allenatore bianconero abbia chiesto ad Ambra Angiolini di pagare l’affitto della casa in cui la ospita ormai da tempo, a Milano. Quest’ultimo ha comunque scelto di non commentare alcuna notizia riguardante la sua vita sentimentale. Intanto l’attrice ha deciso di mettere fine una volta per tutte alla storia.







E oggi lo ha inciso sulla sua pelle per segnare la ‘rinascita’. Un tatuaggio che rappresenta per Ambra Angiolini e sua figlia “un per sempre che non si poteva rifiutare”. Si tratta di un tatuaggio che prende forma unendo le loro braccia. Infatti, su quello di Jolanda c’è una figura femminile che soffia verso l’immagine che si è tatuata Ambra: un soffione. “Tu e Leo, sono ricchissima”, ha scritto l’attrice.





Sotto la foto postata da Ambra Angiolini arriva anche il commento di Francesco Renga. Il padre dei due figli di Ambra utilizza la sua ironia e scrive: “Vabbé…”. Il commento è accompagnato da una faccina disperata. Se sia un nuovo inizio è prematuro dirlo di certo c’è che Ambra ha deciso di lasciarsi il passato dietro le spalle senza dare spazio a ripensamenti.