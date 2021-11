Ambra Angiolini e Striscia la Notizia, la guerra è solo all’inizio. Dopo le polemiche piovute sul tg satirico per la consegna del tapiro dopo successiva la rottura tra l’ex stellina di Non e la Rai ed il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, ecco che la banda di Antonio Ricci passa al contrattacco. “Striscia è stata accusata di aver colpevolizzato Ambra per non essere stata capace di tenersi il compagno. Frase mai pronunciata. Casomai è stata Mara Venier in un’intervista televisiva ad Angiolini (2 maggio 2021) che lo ha insinuato”.



“Se sei innamorata non devi far scappare la persona che ami», dice. Ma allora, strano, nessuna polemica dopo”. La trasmissione Mediaset ha poi portato a galla alcune strane coincidenze. Pare che dopo questa faccenda Ambra Angiolini abbia guadagnato oltre 50 mila follower su Instagram e che sui giornali e siti di gossip siano trapelate informazioni assai riservate sulla storia d’amore tra Ambra e Allegri.

Ambra Angiolini e il suo rapporto con Notoria Lab



“Allegri chiede l’affitto della casa di Milano ad Ambra Angiolini , o sul presunto ritrovamento di un capello biondo nella macchina dell’allenatore della Juventus. Allora ci si domanda: ma chi potrebbe avere interesse a divulgare queste notizie che sono note soltanto ai due personaggi coinvolti? Forse qualcuno che ha una strategia da attuare”.







Striscia la notizia ha inoltre fatto notare che potrebbe trattarsi di una trovata pubblicitaria: “Ambra Angiolini è rappresentata da un’agenzia che si chiama Notoria Lab, sempre attenta che i loro clienti abbiano il massimo della notorietà possibile. Secondo alcune fonti, il post in difesa della mamma tradita della figlia Jolanda apparso su Instagram poco dopo la consegna del Tapiro, con tanto di foto, sarebbe stato architettato proprio nella sede di Notoria”.

E ancora: “Questa mattina Staffelli allora è andato lì e ha potuto constatare che il luogo in cui è stata scattata la foto postata da Jolanda è proprio quello: la sede dell’agenzia Notoria Lab”. Striscia la notizia ha spifferato di una telefonata tra Vanessa Incontrada, conduttrice del format, e Ambra Angiolini. “La cosa più grave è che tutta la polemica poteva finire il giorno dopo la consegna del Tapiro. Quando Vanessa Incontrada ha telefonato ad Ambra e si sono spiegate e chiarite. Però di questo fatto Angiolini nelle sue dirette radio e Instagram non ha mai dato notizia. Così non si sono evitate le minacce di morte arrivate ai conduttori, a Valerio Staffelli, ai loro figli”