Frase choc dell’ospite, la gaffe in diretta tv. Cade il gelo nel giro di pochi secondi nello studio televisivo di Domenica In. Una frase che ha portato anche la conduttrice a prendere prontamente le distanze e che subito dopo la puntata ha nuovamente messo Amanda Lear a porgere le sue pubbliche scuse attraverso il suo profilo Instagram. Ecco cosa è successo.

“Non avevo capito cosa aveva detto, avrei altrimenti preso immediatamente le distanze come faccio adesso”, ha affermato Mara Venier dopo la gaffe di Amanda Lear. Nello specifico l’ospite stava commentando la foto di una ragazza che avrebbe dovuto interpretare il suo personaggio quando avrebbe chiaramente esordito con un’espressione poco felice di cui si rende subito conto.

“Ho visto la sua foto e ho detto non mi piace, sembra una mig**tta ucraniana”. Queste le parole usate da Amanda Lear, non subito colte da Mara che chiede al suo ospite di ripetere. Amanda prova a rimediare, ma quella frase è stata sentita da tutti. Poi il lancio della pubblicità per smorzare quanto accaduto.





Dopo lo spot è stata Mara a sottolineare: “Non è questo il momento per mettersi a fare le polemiche”. E Amanda: “Non vorrei ritornare nel discorso, io mi sono trovata un po’ in imbarazzo per questa uscita infelice di Amanda Lear, chiedo scusa io, anche se c’entro molto poco, chiedo scusa a tutte le donne ucraine che portiamo nel cuore”.

Poco dopo la diretta, la showgirl e attrice ha lanciato subito un post pubblico su Instagram dove ha voluto ribadire le scuse: “Grande risate a Domenica In con l’amica Mara, ho scherzato e forse involontariamente offeso qualche donne. Scusate le mie battute che sono impulsive ma mai offensive”.