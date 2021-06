Venerdì 11 giugno 2021 avranno inizio gli Europei di calcio. Inizialmente erano previsti per il 2020, ma la pandemia da coronavirus ha fatto slittare tutti i grandi eventi sportivi, compreso Euro2020. Ora, però, ci siamo. Per la prima volta questa manifestazione, solitamente ospitata in uno o due Paesi, sarà disputato in undici capitali europee differenti. Tra queste ci sarà anche Roma, che proprio in queste ore è stata colpita da una violenta bomba d’acqua.

L’arrivo degli europei ha anche modificato il palinsesto dei programmi Rai. Come sempre un evento così seguito riveste un’importanza particolare anche per chi deve decidere cosa mandare in onda. Per quest’anno i dirigenti della televisione pubblica hanno pensato ad una striscia interamente dedicata proprio alla manifestazione sportiva. “Sogno Azzurro” è andato in onda nella serata di ieri, lunedì 7 giugno, alle 20 e 30. Avrebbe dovuto accompagnare i telespettatori fino al 10 giugno, ma qualcosa non è andato come sperato.

La prima puntata di “Sogno Azzurro” ha infatti registrato ascolti troppo bassi nella fascia ‘access prime time’. Ovvero l’orario che va dalla fine dei tiggì all’inizio della prima serata. Le puntate dedicate agli allenamenti degli azzurri in preparazione dell’europeo, insomma, non hanno riscosso grande successo. Quindi la Rai è corsa ai ripari. Come raccontato da Davide Maggio, la striscia ha preso il posto dei “Soliti Ignoti” il quiz show condotto da Amadeus conclusosi sabato 5.





Esattamente come accaduto già domenica 6 giugno, al posto di “Sogno Azzurro” torneranno le puntate in replica dei “Soliti Ignoti”. Il programma di Amadeus è da sempre uno dei più seguiti e in questo modo l’azienda pubblica intende andare ‘sul sicuro’. Ma che fine farà “Sogno Azzurro”? Ebbene a quanto pare le puntate saranno accorpate e verrà trasmesso un solo episodio. Quando? Esattamente la sera prima dell’inizio degli europei, quindi giovedì 10 giugno alle 20 e 35.

A questo punto ci sarà dunque un nuovo cambio di programmi. Nella fascia oraria dell’access prime time, quindi dalle 20:35 alle 21:20 saranno trasmesse le repliche dei “Soliti Ignoti” con Amadeus. Il popolare conduttore, in questa stagione super impegnato anche per via dell’organizzazione del Festival, ha un rapporto speciale col suo pubblico. Anche la puntata andata in replica domenica 5 giugno con ospite Diana Del Bufalo, ha ottenuto un ottimo 21% di share. Quindi, perché non provarci ancora?