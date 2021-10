“Era nell’aria”. Amadeus, ora c’è la conferma. La pessima notizia è arrivata poco fa

Brutto risveglio per Amadeus, il conduttore alle prese con una sorpresa amarissima. Solo qualche giorno fa aveva fatto parlare per le novità preparate per il prossimo Festival di Sanremo. Dall’1 al 5 febbraio all’Ariston si sfideranno infatti solo i Campioni, tra i quali entreranno di diritto i due vincitori di Sanremo Giovani, incoronati nella finale del 15 dicembre. Non ci sarà più la solita distinzione tra Big e Nuove Proposte. Tutti i cantanti, infatti, saranno in gara nella categoria dei Campioni.



Tra loro, come dicevamo, ci saranno due fresche proposte, prese dalla finale di Sanremo Giovani. Una rivoluzione che ricorda quella intrapresa per il Festival 2019 da Claudio Baglioni. Allora è stato appunto un “giovane”, Mahmood, a trionfare con il suo brano tormentone, “Soldi”. Ed era stato il cantante di “Piccolo grande amore” a cambiare il regolamento. Una svolta storica. Storica come è stata per Amadeus la vittoria di una settimana fa su Tu si que vales.

Amadeus, il sabato sera è sempre di Maria De Filippi



Nella serata di ieri, sabato 2 ottobre 2021, su Rai1 Arena Suzuki ‘60 ‘70 ’80 di Amaadeus, in onda dalle 21.29 alle 23.58, ha conquistato 3.541.000 spettatori pari al 19.6% di share. Su Canale 5 Tú sí Que Vales, in onda dalle 21.30 alle 24.39, ha raccolto davanti al video 4.163.000 spettatori pari al 25.5% di share. Su Rai2 The Rookie è stato seguito da 938.000 spettatori (4.6%) e Bull da 749.000 (4%). Su Italia 1 Pets 2 – Vita da Animali ha intrattenuto 674.000 spettatori (3.4%).







Su Rai3 Nella tana dei lupi ha raccolto davanti al video 722.000 spettatori pari ad uno share del 3.8%. Su Rete4 Agente 007 – Mission Goldfinger totalizza un a.m. di 594.000 spettatori con il 3.2% di share. Su La7 Downton Abbey ha registrato 316.000 spettatori con uno share del 2%. Su Tv8 Hancock ha raccolto 239.000 spettatori con l’1.2%. Su Nove Inganno d’amore – Il delitto Rosboch ha raccolto 228.000 spettatori e l’1.2% di share.



Su Rai 4 I Segreti di Wind River sigla il 2.7% con 532.000 spettatori. Su La5 la replica del GF Vip si porta allo 0.7% con 117.000 spettatori mentre su Top Crime Poirot interessa a 319.000 spettatori (1.6%).