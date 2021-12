Un altro gran colpo è pronto ad essere messo a segno da Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo, in programma nel 2022. Dopo aver annunciato ufficialmente coloro che saliranno sul palco per darsi battaglia, il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale più importante d’Italia è al lavoro per completare il suo team che lo affiancherà nella sua terza edizione consecutiva. E stavolta colui che potrebbe molto presto mettere tutto nero su bianco è un personaggio sicuramente di rilievo.

Alcuni giorni fa è uscita fuori una voce bomba su Amadeus e Sanremo riguardante una figura femminile. A quanto sembra Elisa Isoardi sarebbe in lizza per prendere parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Stando a quanto si legge sul settimanale Vero Elisa Isoardi sarebbe stata scelta da Amadeus per la famosa kermesse musicale, in onda su Rai Uno dall’1 al 5 febbraio 2022. Per l’ex compagna di Matteo Salvini si tratterebbe della prima volta sul palco dell’Ariston. Vediamo adesso chi potrebbe anche esserci.

La nuova indiscrezione è stata rivelata dal settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini, quindi una fonte più che attendibile. Da parte di Amadeus c’è il massimo riserbo, ma sembra ci siano alte probabilità di vedere un famoso cantante protagonista al Festival. A ribadire la notizia ci ha pensato anche ‘Isa&Chia’. Ma vediamo nel dettaglio cosa è stato riferito: “Colpo a effetto di Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo. Accanto al conduttore ci sarà un cantante. E Fiorello? Pare che le sue richieste siano state accettate dalla Rai”.





Dunque, potrebbe salire sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus l’artista Tommaso Paradiso: “Ci sarà Tommaso Paradiso, ex leader dei The Giornalisti. Con Paradiso, Fiorello e Alessia Marcuzzi, Amadeus ha disegnato il suo Festival”. Non sono stati svelati ulteriori dettagli su ciò che farà Paradiso, ma i rumor dicono che possa cantare in tutte e cinque le serate della kermesse musicale. Avrebbe dunque lo stesso compito di Achille Lauro a Sanremo 2021 e di Tiziano Ferro nell’edizione precedente.

Tommaso Paradiso, ex frontman dei The Giornalisti, ha lasciato il gruppo musicale il 17 settembre del 2019 e ha cominciato la sua carriera da solista. La sua prima canzone in solitario è stata ‘Non avere paura’. Proprio nelle scorse ore ha pubblicato il suo brano ‘La stagione del cancro e del leone’, che è un’anticipazione del suo nuovo album, che si intitola ‘Space Cowboy’.