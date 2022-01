Una pessima notizia ha colpito Amadeus e Sanremo 2022. Infatti, se nelle scorse ore ha fornito notizie interessanti sulle co-conduttrici che lo aiuteranno nelle cinque serate della kermesse musicale più famosa in Italia, adesso ha ricevuto un rifiuto clamoroso. Pensava che stavolta potesse accettare la sua corte, ma dovrà arrendersi definitivamente. Lui è un grande personaggio della musica italiana, ma non ha alcuna intenzione di salire sul palco dell’Ariston nella prima settimana di febbraio.

Intanto, a Sanremo 2022 ci sarà Maria De Filippi. Stando a quanto riporta il magazine ‘Economy’ Maria sarà tra gli ospiti di una delle serate di Sanremo 2022 per lanciare le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che si terranno proprio nel capoluogo lombardo tra 4 anni. Ma non sarà sola: con lei ci sarà anche Elodie. E per entrambe, se la voce fosse confermata, non sarebbe la prima volta sul palco dell’Ariston. Elodie, cantante romana lanciata da Amici, ha già partecipato per ben 3 volte al Festival.

La notizia di questa offerta rifiutata dall’artista italiano per Sanremo 2022 è stata annunciata da ‘DavideMaggio.it’, anche se il vip in questione ha confermato la sua mancata presenza a Radio Subasio. E ha anche spiegato nei dettagli i motivi che lo hanno spinto a respingere la pur allettante proposta del direttore artistico Amadeus, che tra l’altro è un suo caro amico. In nessuna delle tre edizioni il presentatore è riuscito a convincerlo, ma cercherà ugualmente di condurre un Festival all’altezza.





Ad aver detto no ad Amadeus e a Sanremo 2022 il cantante Jovanotti. Quest’ultimo ha affermato: “Io devo fare l’autore di Gianni Morandi, sono concentrato su questo e non ho la testa. Sarò a casa”. Quindi, penserà unicamente al collega e tiferà dalla sua abitazione nella speranza di un successo di Morandi. Ma non ha voglia di apparire pubblicamente come super ospite. Tanti fan di Jovanotti avevano sperato di poterlo ammirare sul palco, ma dovranno mettersi l’anima in pace.

Nelle scorse ore Jovanotti ha annunciato una bellissima notizia a tutti i suoi follower. Infatti, dopo essere risultato positivo al coronavirus il 23 dicembre, ha adesso sconfitto definitivamente la malattia. Lo ha annunciato con questa frase: “Tampone negativo, penso positivo”. Insieme a lui l’adorata figlia, con la quale ha aperto i regali di Natale che erano rimasti chiusi per il suo contagio.