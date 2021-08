Sanremo 2022, l’indiscrezione tira in ballo il nome di un possibile co-conduttore. Meglio cominciare a stuzzicare la curiosità dei telespettatori sull’appuntamento più atteso di sempre per il mondo della musica italiana. Per la terza volta consecutiva, sarà di nuovo Amadeus a guidare il timone del Festival, ma al suo fianco potrebbe esserci ‘lui’.

Su tre che hanno visto Amadeus nelle vesti di conduttore di Sanremo, due sono stati accompagnati da una presenza che sembrava essere ‘fissa’ al suo fianco, ovvero quella di Fiorello. Una coppia televisiva ma anche amici da sempre, Amadeus e lo showman siciliano hanno sempre conquistato il cuore dei telespettatori per professionalità e ironia, ma cosa si prevede per Sanremo 2022?

La nuova edizione del Festival della musica italiana potrebbe andare incontro a qualche cambiamento. E infatti spunta fuori il nome che potrebbe affiancare Amadeus alla co-conduzione. Se da un lato Fiorello resta in silenzio, dall’altro il mistero sembra acuirsi.





Solo rumor, dunque, che non hanno ricevuto conferma, ma su TvBlog la prima indiscrezione su Sanremo 2022 tirerebbe in ballo il nome del campione olimpico Marcell Jacobs. Classe 1994, l’oro olimpico nei 100 metri piani e nella staffetta 4×100 metri di Tokyo 2020 potrebbe davvero rappresentare una presenza importante sul palcoscenico dell’Ariston.

Se infatti sotto il punto di vista sentimentale, il velocista sembra essere alle prese con i preparativi di nozze con la compagna Nicole Daza, con cui è fidanzato dal 2018, sotto quello professionale, l’agenda avrebbe ancora qualche piccolo spazio per appuntamenti da non lasciarsi scappar di mano.