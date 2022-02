“Non si ferma più”. Amadeus non conosce ostacoli, la notizia bomba arrivata poco fa

Amadeus non si ferma davvero più e sembra destinato ad entrare ormai per sempre nella storia della televisione italiana. Il risultato ottenuto stavolta va forse oltre ogni sua rosea aspettativa e ha creato un entusiasmo generale. Il pubblico ovviamente ne è felice e c’è già chi sta sognando qualcosa di straordinario. Sanremo 2022 sta avendo un successo clamoroso e ciò che è venuto fuori in queste ore ha confermato ancora una volta che la strada intrapresa dal conduttore è quella giusta.

A proposito di Amadeus e Sanremo 2022, si sono vissuti attimi di paura nella serata del 4 febbraio. Il sito ‘DavideMaggio’ ha scritto che l’obiettivo di un fotografo sarebbe caduto dalla galleria dell’Ariston e si è sfiorata davvero la tragedia in platea. Una donna è stata centrata ed ha riportato una ferita. Ovviamente sono scattati subito i soccorsi nei confronti della sfortunata spettatrice, che è stata accompagnata in ospedale per le cure del caso. Senza che ci siano state conseguenze molto gravi.

C’era davvero tantissima attesa per i nuovi dati derivanti dalla gara di ascolti televisivi. E ancora una volta Amadeus ha ottenuto un nuovo record personale, battendo praticamente se stesso a Sanremo 2022. Un trionfo incredibile e inatteso probabilmente anche dai vertici della Rai, che ovviamente si attendevano buoni risultati dal direttore artistico ma non si aspettavano forse di fare i conti con numeri pazzeschi. Bisogna davvero ritornare molto indietro nel tempo per ritrovare dati migliori.





Leggendo i dati riguardanti gli ascolti della quarta serata di Sanremo 2022, Amadeus ha totalizzato 11 milioni e 378 mila spettatori. Lo share ha raggiunto addirittura il 60,5%. E paragonando questa serata a quella del 2021, c’è una differenza sostanziale. Infatti, davanti al piccolo schermo c’erano stati 7 milioni e 880 mila telespettatori, mentre due anni fa 9 milioni e 504 mila. E, come anticipato poco fa, solamente un altro grande della Rai, Pippo Baudo, era riuscito a fare meglio tanti anni fa.

Infatti, solamente Baudo nel 1995, all’epoca coadiuvato da Claudia Koll e Anna Falchi, aveva conquistato 16,8 milioni di spettatori e il 65,8% di share. Ma Amadeus ovviamente non può che essere soddisfatto della quarta serata all’Ariston. E ora è rimasto soltanto l’ultimo sacrificio prima del traguardo. C’è la finale, dove scopriremo anche l’atteso nome del vincitore della kermesse musicale.