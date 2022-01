“Ora possiamo dirlo”. L’annuncio di Amadeus e Giovanna, dopo Sanremo una bellissima novità

Stanno per diventare la nuova coppia della tv italiana Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo. Proprio grazie al piccolo schermo si sono conosciuti quando lui presentava l’Eredità e lei ballava e faceva la valletta. Nello studio televisivo è scoccata la scintilla e da quel momento non si sono più lasciati. Poi nel 2009 è arrivato il matrimonio celebrato con rito civile, quindi nello stesso anno la nascita di Josè Alberto. Il sì con rito religioso, invece, è datato 11 luglio 2019 quando si sono sposati in chiesa, dopo l’annullamento del primo matrimonio da parte della Sacra Rota.

La coppia sta per tornare insieme in tv alla conduzione di un programma. Nei mesi scorsi, infatti, si era parlato del ritorno di Affari Tuoi nel sabato sera di Rai 1. E il portale TV Blog ipotizzava che al timone ci potesse andare proprio Amadeus. La trasmissione andrà in onda il sabato in prima serata, proprio come avvenuto lo scorso anno con la conduzione di Carlo Conti, ma in vesti rinnovate. Il debutto del 59enne al timone di “Affari Tuoi” è previsto per il sabato immediatamente successivo alla serata conclusiva del Festival, il 12 febbraio 2022.

Ancora non si parlava, però, di una presenza femminile al suo fianco. Ora Giovanna Civitillo fa chiarezza in una intervista al settimanale Gente e annuncia che affiancherà il marito in questa avventura: ““Saremo insieme. Ama conduce, io sono un po’ la sua spalla”. In ogni puntata ci saranno due partite, in una giocherà una famiglia Nip e nell’altra una famiglia Vip. Per quanto riguarda l’orario di messa in onda, invece, si sa che inizierà alle 20.30 e terminerò intorno alla mezzanotte. In questo modo viene lanciata la sfida a C’è posta per te di Maria De Filippi.





Nel frattempo prima di vederli insieme alla conduzione di Affari Tuoi c’è il Festival di Sanremo e se Amadeus sarà sul palco dell’Ariston anche Giovanna Civitillo sarà impegnata nella città dei fiori. Infatti sarà impegnata come inviata de La Vita in diretta tra i corridoi del teatro Ariston. Subito dopo la proposta di Alberto Matano, infatti, ha chiesto consiglio proprio a suo marito: “Sono super carica! Quando Alberto Matano mi ha proposto di lavorare sul campo, come due anni, fa ho accettato subito. Anzi, prima mi sono confrontata con Ama”, ha raccontato Giovanna Civitillo in un’intervista a Gente.

“Ragiono e scelgo sempre con la mia testa, sono molto indipendente e Ama mi lascia carta bianca. Ma noi parliamo di tutto, ci consigliamo, ascoltiamo l’uno il punto di vista dell’altra, sia sul lavoro sia, soprattutto, nella dimensione privata” ha continuato Giovanna Civitillo, raccontando di un amore solido in cui il singolo diventa un “noi”, perché quando si è insieme si diventa sempre più forti.