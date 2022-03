“Tutto deciso”. Sanremo, la decisione dei vertici Rai sulla prossima conduzione del Festival

Il Festival di Sanremo 2022 è stato un successo: di pubblico e di critica. Milioni di italiani incollati davanti alla tv per vedere i cantanti e ascoltare le canzoni di questa edizione. La serata della finale è stata un boom: oltre tredici milioni di telespettatori e uno share pari al 64.9%. L’anno scorso l’ultima serata del festival aveva fatto segnare in media 9 milioni 970 mila telespettatori con il 54.4% di share. Amadeus è riuscito a battere se stesso, sia per quanto ha riguardato la finale sia per gli ascolti delle altre serate.

Infatti non solo ha battuto gli ascolti del 2021, ma i risultati dell’ultima serata hanno migliorato anche quelli da record del 2020, quando l’ultima serata del festival fece segnare in media 11 milioni 477 mila spettatori pari al 60.6% di share. Un successo enorme testimoniato dal fatto che i brani presentati a Sanremo si ascoltano con grande frequenza anche in radio e in molti le canticchiano anche per strada.

“Amadeus non lo voglio ringraziare, vorrei fargli un peana, perché veramente ha condotto in maniera magistrale sia la parte artistica che di conduzione”. Lo ha detto l’ad Rai, Carlo Fuortes, nella conferenza stampa di bilancio di Sanremo 2022. Fuortes ha ringraziato anche “tutta la nostra grande azienda Rai”. Inoltre ha spiegato come il risultato record del festival è stato raggiunto con una proposta di “grande qualità” e “la qualità paga, perché il pubblico è più intelligente di quello che a volta si pensa”.





Tutti segnali positivi per Amadeus. E già appena dopo la finale si parlava della possibilità che la sua avventura al timone del Festival potesse continuare nei prossimi anni. Ora c’è anche l’ufficialità. Sarà infatti lui il conduttore ed il direttore artistico (ovvero colui che sceglie le canzoni in gara) dell’edizione 2023 e 2024 del Festival di Sanremo. “Sono felice e onorato della proposta dell’Amministratore Delegato Carlo Fuortes e del Direttore del Prime Time Stefano Coletta. Aver ricevuto adesso questa proposta mi permette di lavorare da subito. Non vedo l’ora di iniziare”.



In questo modo Amadeus entra anche nell’olimpo dei più grandi conduttori italiani del Festival di Sanremo. Infatti la kermesse è stata condotta per cinque edizioni consecutive solo da Mike Bongiorno e Pippo Baudo, che presentarono per un lustro ciascuno rispettivamente dal ’63 al ’67 e dal ’92 al ’96. Mike Bongiorno e Pippo Baudo hanno collezionato in tutto rispettivamente undici e tredici conduzioni del Festival.