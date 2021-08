Incidente stradale per l’attrice. Prima il malore dell’autista, poi lo schianto contro un altro mezzo. La situazione

Per la nota attrice della serie tv il momento non è dei migliori. Si trovava a bordo dell’auto, lato passeggero, con alla guida lo zio. L’uomo avrebbe accusato improvvisamente un malore per poi perdere il controllo dei veicolo. Inevitabile, a quel punto, lo scontro con l’auto che viaggiava sulla corsia opposta.

A diffondere la notizia, la rivista People, alla luce del comunicato stampa della California Highway Patrol (CHP). Stiamo parlando proprio dell’ex interprete di Phoebe Halliwell, della serie tv Streghe, ovvero l’attrice Alyssa Milano, e dello zio Mitchell, di 63 anni.

Da quanto si apprende, l’incidente sarebbe avvenuto proprio in autostrada a Los Angeles. Mitchell, zio dell’attrice, avrebbe accusato un attacco di cuore. L’auto, un SUV Ford Edge 2020, sarebbe dunque finita sulla corsia opposta, dove si è dunque scontrata con un altro SUC nero.





Alyssa avrebbe anche praticato la rianimazione cardiopolmonare allo zio, in attesa che arrivassero i soccorsi. Una volta sul posto, immediato il trasporto del 63enne in codice rosso presso l’UCLA Westwood Hospital. L’attrice, fortunatamente, sarebbe rimasta illesa dopo lo scontro.

Sulle condizioni di salute di Mitchell ancora nessuna notizia a riguardo, mentre per quanto riguarda il secondo veicolo coinvolto, pare che si sia dato alla fuga non appena avvenuto il sinistro. Saranno ore di apprensione per l’attrice, che dopo la carriera nel mondo della televisione, pare abbia scelto di dedicarsi all’attivismo politico, candidandosi al Congresso degli Stati Uniti.