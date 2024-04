Beatrice Luzzi a Verissimo, non si poteva non parlare della storia avuta al Grande Fratello con Giuseppe Garibaldi. Storia caratterizzata da continui tira e molla, con rotture definitive seguite però da improvvisi riavvicinamenti. E infatti, è già successo, ogni volta che entrambi dichiarano di voler chiudere il colpo di scena è dietro l’angolo. Lo stesso Garibaldi, eliminato prima della finale, ha sempre detto di volerci riprovare, nonostante la situazione complicata, dopo la fine del reality.

Ma nello studio di Silvia Toffanin, quando è arrivato a sorpresa durante l’intervista a Beatrice, ha confermato la versione dell’attrice. Ossia mettere un punto. Per chi si fosse perso la puntata di Verissimo, Garibaldi è entrato in studio all’improvviso sorprendendo la seconda classificata. Che si è trovata con le spalle al muro, un po’ interdetta dalla sua presenza.

Beatrice e Garibaldi, colpo di scena dopo Verissimo

E durante il suo discorso su questo flirt nato nella Casa si è contraddetta più volte. Prima ha lasciato intendere che volesse dargli del tempo per capire i suoi errori, poi ha ammesso anche lei di aver sbagliato e infine ha rivelato di voler mettere un punto definitivo. E Garibaldi si è detto d’accordo.

Peccato però che subito dopo l’intervista a Verissimo, come si legge sul sito Gossipetv, si è venuto a sapere che i due non sono tornati con gli altri in aereo a Roma, ma in treno da soli. E come se questo non bastasse a confondere le acque, lei ha registrato una Storia di Instagram in cui sembra fare dietrofront.

“Ringrazio Verissimo perché tornando in treno con Giuseppe siamo riusciti ad affrontare alcuni punti cardine e piano piano ci capiremo”. Ovvio che queste parole sono state subito interpretate come uno spiraglio, una porta aperta a un eventuale ritorno dei Beabaldi.