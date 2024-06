Come ogni anno, si sono formate nuove coppie a Uomini e Donne. E come ogni anno, la vita fuori dallo studio televisivo può rivelarsi fatale. Spesso c’è la distanza di mezzo e magari un sentimento ancora troppo flebile per superarla, sta di fatto che ora, estate 2024, non tutti i tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri sono ‘sopravvissuti’. Poi ci sono le voci di crisi, certo. E una di queste però deve essere smentita.

Con i fatti, perché a guardare le ultime mosse social dama e cavaliere si sono tutt’altro che lasciati. I due hanno lasciato Uomini e Donne insieme nel corso dell’ultima puntata. La loro uscita di scena aveva generato un certo sgomento tra gli spettatori e anche tra gli opinionisti: pochi credevano nella loro buona fede considerando che la loro conoscenza fosse cominciata solo qualche settimana prima.

UeD, altro che lasciati: fan spiazzati

È già passato un mese dalla fine del programma di Maria De Filippi e chi pensava che la storia tra Asmaa e Cristiano non durasse si dovrà ricredere. Vero è che non è cominciata esattamente con il piede giusto, tanti hanno messo in discussione la sincerità dei loro sentimenti, arrivando addirittura ad ipotizzare che, o si sarebbero lasciati dopo pochissimi tempo, oppure fossero già d’accordo.

Poi le voci di liti e problemi in corso in questa nuova coppia. Ma solo chiacchiere, appunto. Asmaa e Cristiano stanno ancora insieme e sono felicemente fidanzati. In alcune recenti Instagram Stories, infatti, la coppia si è mostrata insieme ad una festa e si è anche scambiata effusioni romantiche, baci e sguardi d’intesa.

Lui ha anche pubblicato sul suo profilo Instagram un video con alcuni dei momenti salienti del suo rapporto con Asmaa e poi foto in cui sono abbracciati, si baciano e mostrano tutto il loro sentimento. Alla vista di tutto questo amore, i fan sono rimasti spiazzati, sorpresi da tutta questa complicità che fino a poche settimane fa sembrava improbabile. Chissà cosa diranno Gianni Sperti e Tina Cipollari, che spesso hanno giudicato male questa intesa tra Asmaa e Cristiano.