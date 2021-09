Alfonso Signorini, nel GF Vip 6 la storia delicata di Manuel Bortuzzo fa riflettere il pubblico. La seconda puntata del reality show di Alfonso Signorini ha dedicato il giusto spazio alla vicenda che ha segnato per sempre la vita del nuotatore italiano. E non è stato possibile trattenere l’emozione.

“Mi sento molto bene. Ho visto da parte dei ragazzi quello che speravo di trovare, la comprensione, l’unione, l’aver voglia di trovare soluzioni e andare avanti quando si parla di problemi”, queste le parole di Manuel non appena chiamato nella mistery. Di fronte a una sua vecchia fotografia, il concorrente della sesta edizione del reality ha così colto l’occasione per parlare di sé.

“Vedo un Manuel interiore nascosto, molto probabilmente ero in piedi felice, la persona vera che sento di essere lì non la conoscevo”, e ancora il conduttore con occhi lucidi: “Non è facile neanche per me, credetemi”. Tanta la delicatezza del momento e la domanda di Alfonso ha sollevato ulteriori riflessioni da parte del nuotatore. “Ti senti più completo adesso rispetto al passato? Quando hai cominciato a vedere più chiaro?”, ha domandato il conduttore.





“Mi sento di aver capito tante cose dalla vita. Nelle cliniche di riabilitazione ho toccato il vero senso della vita. Un ricordo mio concreto è stato avere a fianco persone che mi hanno riportato al mondo dicendomi guarda quello che hai, smettila di lamentarti”, questa la risposta di Manuel. “A volte ti vedo mentre navighi per la casa e mi comunichi un certo smarrimento, lo sento e credo che sia formativo, perché in questo processo di autonomia si fortifica la tua forza e stabilità”, le parole di Alfonso Signorini visibilmente commosso.

Per il nuotatore, poi, è arrivata la sorpresa: l’ingresso del padre. “Sono qua a confermare che i suoi obiettivi verranno rispettati. Felice di averti visto emozionato per la prima volta. Sei un esempio per tutti, la tua missione la stai portando a termine. Mi insegna ogni giorno a combattere, non mi è stato mai di peso”, queste le sue parole di incoraggiamento per il figlio.