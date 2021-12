Una puntata movimentata per Alfonso Signorini, la 24esima del GF Vip 6. Venerdì 3 dicembre 2021, in diretta, non sono mancati scontri feroci, in particolare tra le donne della Casa, confessioni e momenti toccanti. Poi la sorpresa con il preferito del televoto, chiuso durante la diretta. A conquistare il primo posto è stato Gianmaria Antinolfi con il 39%. A seguire Lulù Selassié col 27%, la sorella Jessica 27% e Patrizia Pellegrino 7%.

In quanto vincitore, l’imprenditore ha dovuto scegliere chi mandare direttamente in sfida tra le sue tre avversarie e ha fatto il nome di Patrizia. Capitolo nomination: rese immuni dalla Casa Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, mentre Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno rispettivamente scelto Alex Belli e Maria Monsè. Alla fine Alfonso Signorini ha aperto il televoto che vede protagoniste Patrizia e le sorelle Selassié, Jessica e Lulù.

Alfonso Signorini in lacrime al GF Vip 6

Per quanto riguarda invece i momenti più commoventi della puntata, sicuramente in cima alla lista quello che ha visto protagonista Katia Ricciarelli che ha fatto commuovere anche Alfonso Signorini. La confessione della cantante durante in gioco con i coinquilini: ha svelato che il GF Vip 6 le ha ridato la voglia di vivere. E il conduttore ha voluto approfondire in diretta.





“Credo che siano parole molto importanti quelle che tu hai usato. Hai detto che il GF ti ha restituito la gioia di vivere, come se tu quella voglia l’avessi persa da un pezzo, le parole di Katia. Che ha ammesso: “È la verità, ho avuto tante gioie e tanti dolori, ci sono dei momenti in cui mi sento proprio così come arrivata … Nella vita bisogna avere il coraggio di dire le cose. Ho avuto talmente tante cose belle che mi sembra ingrato poter chiedere altro”.

“Qui ho ripreso a sognare, ho fatto cose che non facevo da 40 anni e questo lo devo a te (Alfonso Signorini, ndr)”. Le parole della cantante hanno fatto piangere il conduttore, che non ha nascosto gli occhi lucidi: “Non ti devi sentire inutile o arrivata al traguardo. Tu sei una grande donna. Tanta gente mi dice ‘Katia ha il suo carattere ma è così vera che le perdono tutto’. Ti dico la verità a me piace commuovermi con te perché c’è la vita. Devi continuare a lottare per la tua vita. Non sentirti mai sola”.