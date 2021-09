“Tutti immaginavano già”. GF Vip 6, doccia gelata per Alfonso Signorini: viene fuori dopo la diretta di ieri

Non un buon momento per Alfonso Signorini. Il GF Vip 6 mostra le prime crepe. Ieri tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe si era accesa una miccia che potrebbe far esplodere la tensione anche fuori la casa. Dentro protagonista è stata Miriana Trevisan chiamata a indicare un vip tra i 3 finiti in nomination. Tensioni che non hanno portato troppo bene ad Alfonso Signorini, battuto nella gara degli ascolti. Nella serata di ieri, lunedì 27 settembre 2021, su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone 3 ha conquistato 4.458.000 spettatori pari al 21.5% di share.



Su Canale5 Grande Fratello Vip di Alfonso Signorni – dalle 21:51 all’1:13 – ha incollato davanti al video 2.828.000 spettatori con uno share del 19.2% (Night dall’1:18 all’1:26 a 1.171.000 e il 27.4%, Live dall’1:31 all’1:41 a 650.000 e il 18.3%). Su Rai2 Il giustiziere della notte ha interessato 1.206.000 spettatori (5.4%). Su Italia1 The Foreigner ha raccolto 1.080.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Presadiretta è visto da 1.186.000 spettatori pari al 5.4% (presentazione a 975.000 e il 4%).



Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 823.000 spettatori (4.9%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare in replica registra 363.000 spettatori con il 2%. Su Tv8 Creed – Nato per combattere segna 365.000 spettatori pari all’1.8%. Sul Nove Little Big Italy è seguito da 361.000 spettatori (2%). Su Iris Cuori ribelli è scelto da 339.000 spettatori (1.7%). Su RaiMovie I magnifici sette arriva a 458.000 spettatori (2.1%). Su RealTime Vite al Limite è visto da 313.000 spettatori (1.4%).







Quanto agli accessi prime time. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 4.620.000 spettatori con il 19.1%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.790.000 spettatori pari al 19.8%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 881.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.224.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.472.000 spettatori (6.4%) e Un Posto al Sole da 1.722.000 spettatori (7.1%).



Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.010.000 individui all’ascolto (4.3%) nella prima parte e 889.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.643.000 spettatori (6.8%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 291.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 434.000 spettatori (1.8%). Su La5 Uomini e Donne – dalle 19:51 alle 21:15 – arriva a 308.000 spettatori pari all’1.4% (Finale a 317.000 e l’1.3%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti segna 347.000 spettatori (1.5%).