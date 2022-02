Una puntata particolare quella del 24 febbraio 2022. Alfonso Signorini, dopo la solita entrata trionfale, ha spiegato che conosce bene la situazione in Ucraina e per questo ha deciso di fare un’importante precisazione. Proprio come successe con il lockdown durante il Covid, il reality show continua ad andare in onda regolarmente. Come spiega il conduttore, l’idea è quella di portare nelle case degli italiani un po’ di risate e spensieratezza. Alfonso Signorini racconta che i gieffini, nel corso della giornata, sono stati messi al corrente della guerra in Ucraina.

Gli autori del programma lo hanno fatto usando il confessionale. A questo punto lo show è iniziato e Alfonso Signorini ha voluto intrattenere il pubblico, senza alcuna pretesa. Grande assente in studio è Alex Belli: naturalmente la sua decisione di allontanarsi dalle luci dei riflettori non convince. D’altro canto, Delia Duran è tornata protagonista della scena dopo l’addio di Alex Belli. E lo ha fatto tramite Antonio Medugno. Quest’ultimo ha ammesso di essersi tirato indietro, evitando di restare incastrato in un possibile teatrino con lei e Alex.

Molti avevano capito che Delia si fosse avvicinata al ragazzo per creare una nuova dinamica e stasera lui ha voluto confermare. A questo punto è intervenuta senza giri di parole Adriana Volpe che ha detto: “Alex Belli e Delia ci hanno presi in giro dal giorno 1”. Poco dopo, Alfonso Signorini arriva al momento clou della serata: l’eliminazione.





Il concorrente che ha dovuto lasciare la casa del GF Vip durante questa 44esima puntata è Katia Ricciarelli con 24% dei voti (40% Davide, 26% Nathaly). Subito dopo, Katia ha chiesto ad Alfonso Signorini di poter avere il freeze durante la sua eliminazione, in modo da avere la possibilità di salutare solo i concorrenti scelti da lei.

Una roba mai vista al GF Vip, di una tristezza unica. La donna quindi, ha salutato solo Davide, Soleil, Nathaly, Giucas, Antonio, Delia e Barù. La sua decisione non è di certo piaciuta ad Alfonso Signorini e al pubblico, che ha commentato con rabbia sui social. Sophie Codegoni ha detto: “Il saluto non si toglie al peggior nemico ed è stato veramente brutto questo”.