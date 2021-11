“L’hanno visto tutti”. Alex Belli ko: smascherato e ‘fatto a pezzi’ proprio nella Casa

Grande Fratello Vip 6, Alex Belli smascherato da Katia Ricciarelli. Il gossip punta ancora i riflettori sul gieffino più discusso di sempre. L’ex volto di Centovetrine alle prese, prima con un acceso confronto avvenuto con Aldo Montano, poi con un faccia a faccia con Delia Duran, è arrivato al punto di abbandonare la casa. Ma Soleil Sorge lo ha bloccato e per Alex l’avventura ha ripreso la sua corsa. E adesso? Ecco cosa è successo con l’inquilina della casa.

Poche ore dal suo “me ne vado”, e i sospetti cadono nuovamente su di lui. Sospetti, lo dicevamo, sollevati anche dalla stessa Soleil che ha sollevato un dubbio: “E se lui e la Duran fossero d’accordo?“. Ovviamente sulla vicenda non poteva che prendere in mano la situazione Katia Ricciarelli.

Le parole di Katia nel faccia a faccia avvenuto con Alex sono state dirette come sempre: “Usando il buon senso, io direi a Delia: ‘Ti amo, continuo a fare il giocherellone, ma vado a dormire altrove. Così sta tranquilla”, ma Alex Belli ha risposto: “Non penso che Delia… Non è preoccupata perché dormo in quella stanza, ma perché questa roba genera un pressing per delle cose che vengono esageratamente…“. A questo punto, tutto il pragmatismo di Katia è venuto allo scoperto.





“Tu dici ‘no no’. Dimmi allora perché è preoccupata. Ma quale esageratamente. Io mi sarei arrabbiata da morire. Se non vuoi capire è inutile che parliamo. Mi dispiace per te, per Soleil, che fa la gradassa ma ieri era a terra, e per tua moglie, una donna che ieri aveva il cu.o in terra. L’hanno vista tutti”, ha fatto notare Katia.

“Siamo nel 2021 e dobbiamo giudicare?”, risponde Belli, chiamando inevitabilmente Katia a controbattere: “Quando si è legati, si hanno obblighi, altrimenti non ci si sposa”. Alex Belli ha dunque replicato: “Io e Delia ci siamo giurati amore fedeltà e libertà”. Poi il ko di Katia “Ah sì? Ieri non mi sembra che tua moglie abbia giurato libertà in questo senso”.

Poi ha concluso: “Se vi siete giurati libertà, potevate fare a meno di sposarvi“, “No, questa è una celebrazione del nostro amore… Te lo spiego dopo…”, la replica ulteriore di Alex, “Non me lo devi spiegare dopo. Io oltre un certo limite non vado, ho i miei principi”, risponde la cantante lirica.