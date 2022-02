Ancora un colpo di scena al ‘GF Vip’ e clamorosamente ad essere protagonista, senza essere coinvolto in prima persona, è Alex Belli. La sua presenza, nonostante non ci sia più nella Casa più spiata d’Italia dopo la squalifica comminata dal reality, è qualcosa che sta sorprendendo proprio tutti. Riesce infatti sempre a far parlare di sé anche fuori dal reality e ciò che è successo in queste ore ha provocato inevitabilmente alcune reazioni da parte dei concorrenti, che hanno udito parole inequivocabili.

Come saprete, Alex Belli comunque farà il suo ritorno al ‘GF Vip’. Nell’ultima puntata Alfonso Signorini è rimasto vago: “Adesso hai la possibilità di tornare per qualche giorno, così a mettere la parola fine a questa storia. darai un finale alla soap con Delia e Soleil. Diciamo che dovrai decidere chi scegliere tra le due. Però sappi che non avrai molto tempo, adesso non sappiamo esattamente quanto, però ecco, penso almeno due settimane”. Poi il giornalista Parpiglia ha confermato che starà per quattro puntate.

E qualcuno ha pensato bene di svelare ai concorrenti del ‘GF Vip’ questa grande novità su Alex Belli, che quindi varcherà nuovamente la fatidica porta rossa. Ma immediatamente il pubblico è rimasto sorpreso, non soltanto dall’intrusione fuori dalla Casa di qualche fan della trasmissione, ma della reazione avuta dai protagonisti del programma. E subito si è pensato ad un’ipotesi che ovviamente farebbe innervosire molti telespettatori, i quali si aspettavano indubbiamente altri comportamenti.





La persona che si è appostata fuori dal ‘GF Vip’ ha gridato: “Delia stai attenta, Alex rientra”. Ma ci sono state ben poche sorprese nei gieffini. Se comunque Delia Duran è sembrata un po’ assorta nei suoi pensieri, Soleil è rimasta impassibile perché già a conoscenza di questa novità: “Me l’aveva detto a dicembre”. Anche Alessandro Basciano era al corrente di tutto, così come Davide Silvestri. L’unica delusa è stata Lulù Selassié: “Non è giusto, allora uscivamo tutti e ci facevamo il Natale coi parenti. Poi ritornavamo”.

Urlano “Alex rientra”

Miriana: “Ma si..verrà per due giorni” Delia e Soleil; “Ma farà 24 ore come Biagio”



24 ore ?? DUE GIORNI?? 😂😂non hanno capito che sarà lui a spegnere le luci di quella casa!! #AlexBelli #gfvip @AXBproduction February 10, 2022

Tra i vari tweet ce n’è uno che ha praticamente catalizzato tutta l’attenzione: “Tutto un teatrino, Soleil lo sa che entra Alex Belli perché glielo ha detto lui, la sorella di Basciano mette una storia Instagram con Alex per dare forza a suo fratello. Siete tutti complici”. E vedremo cosa potrà succedere nelle prossime settimane, quando l’attore entrerà nella Casa.