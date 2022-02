Alex Belli è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin a ‘Verissimo‘. Ovviamente il tema centrale della sua intervista è stato il rapporto con la moglie Delia Duran e l’amore libero vissuto con con l’amica e concorrente del GF Vip 6 Soleil Sorge.

“Io e Delia, quando ci siamo conosciuti tre anni fa – ha specificato l’ex gieffino – abbiamo giocato a carte scoperte, lei sa che io ho questo tipo di vita che ha bisogno di libertà”. “La mia vita non è incentrata sulla sessualità, è tutto più rapporto umano, rapporto cerebrale, di vita, di complicità e quello che c’è stato con Soleil, a parte tre baci e una coperta che lascia il tempo che trova, è stato un rapporto tutto cerebrale”.

Alex Belli torna nella casa del GF Vip, lo scoop a Verissimo

“Tra me e Soleil c’è una grandissima complicità che è andata anche in una fase erotica, noi la vogliamo tenere in questo modo, abbiamo raccontato una bellissima storia che può essere non catalogata solo nella storia d’amore”, ha detto ancora l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, Alex Belli ha svelato la sua intenzione di ritirarsi dalla televisione.





“Sì adesso opterò per la sottrazione. Certamente lunedì sarò al GF Vip in studio come da contratto. Però dopo potrei anche sparire. C’avevo già provato, ma non mi è stato possibile”. A quel punto la conduttrice lo ha incalzato: “Tu adesso cosa farai? Cosa prevede il tuo storytelling? Qual è il colpo di scena che ci hai preparato? Nel senso che hai la tua narrativa. Io penso tante cose, tutte però purtroppo non le posso dire, mi dispiace sai”.

E ancora: “Signori e signore, lui sta dicendo che esce di scena. Alex Belli sparisce dalla circolazione? Sparisci dalla televisione da adesso? Guarda che stiamo registrando e devi essere sicuro di quello che dici. Adesso ti sottrai, per fare cosa? Per fare una quarantena e magari entrare nella casa del GF Vip? Ah, beccato, sì! – ha detto Silvia Toffanin – Non sei furbetto solo tu caro, l’ha capito anche il pubblico”. Ovviamente se Alex Belli dovesse rientrare in casa sarebbe un vero smacco a tutti gli ex concorrenti squalificati in questi anni, che proprio a causa della squalifica non sono neanche mai stati ospiti in studio durante le puntate in prima serata,