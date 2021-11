“Costretti a farlo”. Alex Belli, scoppia il caso al GF Vip: “Roba grave, non possiamo tollerare”

La furibonda lite con rissa sfiorata tra Alex Belli e Aldo Montano ha degli strascichi pesanti. Mentre ovviamente nella Casa del GF Vip si sviluppano anche altre dinamiche è evidente che si è trattato di un episodio difficile da dimenticare. Recentemente l’attore si è dichiarato a Soleil Sorge, ma nell’aria resta lo scontro tra i due ormai ex amici. A destare scalpore non soltanto il tono, le parole e i gesti usati, ma anche il fatto che Alex e Aldo avevano creato un bel rapporto tra loro.

Tutto è nato durante il party di Halloween con Alex Belli che ha dipinto Aldo Montano come ipocrita e falso. Lunedì Alfonso Signorini ha mostrato il video allo schermidore e questo ci è rimasto malissimo. Martedì 2 novembre l’attore ha salutato Aldo come se niente fosse “Ciao man, come stai?”. E Montano ha reagito: “Tu pensi di fare le cose così, poi vieni e mi dici ‘ciao grande’. Io non faccio le cose così”. La discussione è andata avanti e ad un certo punto si è sfiorata addirittura la rissa con l’attore che non ha risposto alle provocazioni di Aldo.

Lo scontro ha avuto delle ripercussioni non solo all’interno della Casa, ma anche fuori. Sui social in tantissimi si sono schierati dalla parte di Aldo Montano. Sul profilo Instagram di Alex Belli, ad esempio, si leggono numerosi commenti di critica nei confronti dell’attore: “Delusione totale sei Alex, spero uscirai presto 👎👎👎”. E ancora: “Sfigato”, “Vergognoso”, “Fuori, fuori, fuori”. Insomma, una marea di attacchi. E parecchi sono offensivi e utilizzano termini ingiuriosi.





Proprio perché il livello degli attacchi ha superato il livello di guardia lo staff di Alex Belli ha preso una decisione: “Nelle ultime 48 ore – si legge su una story di Instagram – il profilo di Alex è stato subissato di critiche gratuite, diffamazioni e minacce inbox. Se andrà avanti così saremo costretti ad oscurare i commenti, a scapito dei fan che meritano una pagina e anche di chi solleva critiche costruttive (sempre ben accette). Le minacce e certe parole non saranno tollerate. E vi assicuro che ce ne sono alcune troppo gravi”.

8 minuti fa lite sfiorata tra i due ma io do ragione a Montano #GFvip pic.twitter.com/pF9jGeU3rb November 2, 2021

Oltre agli insulti, anche le minacce. La situazione è ufficialmente sfuggita di mano. Ora c’è chi parla di diffamazione. D’altronde c’era da aspettarselo, la lite è andata avanti per due giorni e tuttora Alex Belli e Aldo Montano sono ai ferri corti. Lo sportivo non è riuscito a superare la delusione per le parole dette in confessionale dall’attore. E ha manifestato tutta la sua amarezza attaccando Alex con parole dure e perfino cercando il contatto fisico. E per l’attore i guai non finiscono: molti telespettatori adesso ne chiedono la squalifica per un’infelice battuta su Manuel Bortuzzo. Il cielo sopra Alex Belli è sempre più minaccioso…