Alex Belli è fuori dal GF Vip 6. Da giorni meditava di abbandonare il reality, vista la situazione con Delia Duran e Soleil Sorge nella Casa, poi nella puntata di lunedì13 dicembre 2021 è scattata la squalifica: non ha rispettato le regole anti Covid ed è corso ad abbracciare la moglie. Un lungo confronto e anche molto acceso, quello con Delia Duran in giardino, con Soleil Sorge che ascoltava tutto dal salotto.

Alla fine sono usciti insieme dal reality e l’influencer ha rivelato che pochi minuti prima della puntata, Alex Belli le avrebbe detto di aver anche preso in considerazione l’ipotesi della fine della storia con la moglie: “Io gli avevo anche detto di frenarsi e 5 minuti prima di uscire mi ha detto che aveva messo in conto l’idea di chiudere fuori. Ora andranno a raccontare delle bugie in qualche intervista per fare delle ospitate in tv. Sono disposti a tutto”.

Alex Belli, tutti contro l’attore in studio

Tornando ad Alex Belli, dopo la squalifica era atteso in studio da Alfonso Signorini e dopo aver dato la sua (confusa) versione dei fatti, la parola è passata a opinioniste ed ex concorrenti. Che non ci sono andati leggeri. Il primo a parlare è stato Samy Youssef: “Guarda Ale, per me questo è il mio pensiero con tutto il rispetto, per me sei un uomo senza pa… Perché nonostante tu sai che hai una moglie di fuori, hai giocato con i sentimenti di una persona che è all’interno della Casa…”.





“Lo vedi che sta malissimo – ha continuato Sami riferendosi a Soleil – E per me tua moglie dovrebbe prendersela solo con te. Sei tu suo marito. E poi, un’altra cosa. Hai giocato anche con l’amicizia”. Anche Jo Squillo non l’ha toccata piano con Alex Belli: “Mi fa strano vedere parlare te di ego che ne hai talmente tanto”, ha esordito.

Samy diretto su Alex: ecco il suo pensiero sul suo rapporto con Soleil… #GFVIP pic.twitter.com/u41bfvSX86 December 13, 2021

“Secondo me se non eri così tanto salvato in queste puntate uscivi alla seconda puntata. Perché molta gente fuori lo ha capito che sei falso, traditore e bugiardo. […] Sei una persona che sa recitare e sa essere falso. Ti faccio i miei complimenti. Vai a fare la recita da tutta la gente che hai preso in giro”. Non è mancato chi ha consigliato ad Alex Belli, che ha provato a difendersi in tutti i modi in studio, di farsi un giro sui social per capire cosa pensa il pubblico di lui.