“Mi hanno incastrato”. Alex Belli, la bomba (pesantissima) sul GF Vip e Barbara D’Urso

Alex Belli è stato nuovamente al centro dell’attenzione durante la puntata del Grande Fratello Vip. L’attenzione viene posta su triangolo formato dall’attore, da sua moglie Delia Duran e da Soleil Sorge. Adriana Volpe ha voluto regalare l’immunità ad Alex Belli con questa motivazione: “Questa soap opera è recitata da due persone, Belli e la Duran. Però per me l’immune è lui. Io voglio che rimanga in casa perché lo voglio sbugiardare. Voglio che davanti a tutti venga smascherato. Se va al televoto ed esce rimane il dubbio”.

“Perché c’è ancora qualcuno che crede a questa telenovela scritta male. Guarda caso si sono sposati tre mesi prima di entrare al GF Vip e lei invece di avere un confronto con il compagno preferisce litigare con Soleil”, ha concluso l’opinionista le cui parole sono abbastanza simili a quelle utilizzate dalla collega Sonia Bruganelli due settimane fa. In Casa più di un “vippone” ha parlato di una recita da parte di Alex e della moglie Delia Duran.

Dopo la puntata Alex Belli è visibilmente contrariato e si sfoga contro Adriana Volpe: “Delia non ha bisogno di guadagnare soldi – ha detto l’attore – Quindi non le serve venire al GF Vip o fare puntate varie in televisione. Vieni a ledere una parte di me che non più inerente al gioco – dice rivolgendosi all’opinionista -. Dica delle soap opera, ma non altro. Non permetto che giudichi una roba che lei non conosce. Sul mio amore e i miei accadimenti personali non si parla così. Se questa è la linea io non ci sto. Si esce fuori dalle regole di questo gioco. Mettere in dubbio la mia vita personale e il mio matrimonio – che è una delle cose più belle della mia vita – non va bene”.





Alex Belli è un fiume in piena: “Ha detto che non è un vero matrimonio. Ma di che ca* stiamo parlando. Ma cosa ne sa lei? Non deve ledere la mia vita privata, mi inca*. Sia chiaro che non voglio sentire sta roba. Che sono falso o meno fa parte del game, il resto non lo accetto e non lo permetto, non mi va bene nel modo più assoluto. Ha detto quelle cose con i miei familiari a casa che guardano?!”.

L’attore ne ha per tutti e in un discorso con Soleil Sorge ha parlato di essere stato “incastrato” per partecipare a programmi televisivi come l’Isola dei famosi o il GF Vip. “Dal punto di vista lavorativo mi interessa, ma questa non è la mia roba. Faccio una miriade di cose 24 ore su 24, non ho bisogno, mi hanno incastrato – incalza Alex Belli -. Tutte le volte che faccio un programma esce fuori sta roba qua: ho fatto puntate da Barbara D’Urso su questa cosa e tutte le volte andavo a malavoglia”. Tuttavia sua social gli utenti non credono alle parole dell’attore.