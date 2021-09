Iniziano le prime dure discussioni all’interno della casa del GF Vip 6. La causa scatenante è il ritorno di Aldo Montano. Ed è proprio per questo che Alex Belli e Samy Youssef hanno litigato per ore. Ma cosa è successo? La discussione è originata proprio quando il Grande Fratello ha rivelato la presenta di Aldo in Casa. È in quel momento che, nell’euforia generale e nel tentativo di ascoltare la voce di Aldo, Alex ha zittito tutti e questo ha dato particolarmente fastidio al modello egiziano che, dopo cena, ha chiesto all’attore un chiarimento.

Poco dopo però, il confronto ‘amichevole’ tra i due è però sfociato in un’animata discussione: “Sei tu che mi hai detto di stare zitto” dice Samy, mentre Alex Belli esprime la sua volontà di non discutere. Il modello egiziano, tuttavia, chiede ad Alex di non alzare la voce e di comportarsi da adulto nonostante Alex cerchi di riappacificarsi con il modello abbracciandolo svariate volte. A Samy sembra dare particolarmente fastidio il fatto che Alex non gli permetta di parlare e di spiegarsi”. Poco dopo Samy si rivolge a tutti dicendo: “Raga vi rendete conto di quello che mi ha detto?”

E ancora Samy su Alex Belli: “Mi diceva ‘Fidati di me finisce male, guarda che poi finisce malissimo’. Lui strillava. Io gli avevo soltanto detto di appararsi per non parlare davanti a tutti“. A questo punto il caos: Samy ha raccontato la sua versione dei fatti ad Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Raffaella Fico e Carmen Russo che sono sembrate da subito dalla sua parte.





Alex Belli invece si è appartato in giardino con Miriana Trevisan, Nicola Pisu e Soleil Sorge per lamentarsi dell’atteggiamento del modello. Poco dopo tutti i gieffini si sono riuniti in giardino e a dare spettacolo c’ha pensato Ainett, che è sbottata contro Alex: “Io non sono arrivata al GF per farmi comandare da nessuno. Io quello che è successo l’ho visto”.

Poi ancora Ainett su Alex Belli: “Samy è stato educato nei modi e tu hai detto ‘guarda che va a finire male’. Si è rivolto con educazione e anche la Raffaella ha visto. Samy non ti ha detto le cose con cattiveria e io l’italiano lo capisco. Io lo posso giurare con la Bibbia in mano che non è vero. A me le ingiustizie non piacciono. Tu invece gli hai parlato con un tono di arroganza. Guarda lui è stato molto gentile“.