“Alex Belli sta per rientrare”. GF Vip, la previsione di Manila Nazzaro: ecco cosa ha ‘scoperto’

All’interno della casa del GF Vip non si parla d’altro: della squalifica di Alex Belli. Nessuno infatti si sarebbe mai aspettato qualcosa del genere e adesso non riescono a superare la cosa. Ma c’è un però. Secondo Manila Nazzaro il ‘man’ potrebbe tornare presto nella casa di Cinecittà. Mentre l’ex Miss Italia si trova in cucina con Soleil e Jessica (che lascerà il reality) ha detto: “Penso una cosa, un’ipotesi che potrebbe diventare realtà”.

E ancora Manila Nazzaro: “Diciamo che se Delia non lo perdona lui tornerà qua dentro fidatevi“. La Selassié però non è d’accordo con la coinquilina: “Non lo perdona lei? Amore questi due hanno già tr****to ieri sera dai. Te lo dico io e ridevano anche. Stavano proprio a ridere alla grande della bellissima grandissima figura di M che hanno fatto in diretta“. Ora la domanda ci assale: Manila potrebbe avere ragione? C’è da dire che Alex Belli potrebbe tornare al GF Vip per i confronti.

Come ricorda Manila Nazzaro, dal punto di vista del regolamento, Alex Belli non può rientrare in gioco quest’anno, però in qualche modo potrà fare delle comparsate al GF Vip. Un’idea di quello che potrebbe succedere l’ha data Gabriele Parpiglia a Casa Chi:”I dati del GF Vip sono questi: record con 3,7 milioni, 23,5% di share. Picchi del 41% di share nel momento tra Soleil, Alex e Delia Duran.





Non solo: il GF Vip tiene la supremazia sul target femminile 15/64 con 24,7% di share e prima tendenza mondiale su Twitter con l’hashtag #GFVip. La domanda che ci facciamo è: è merito della storia tra Alex e Soleil? Secondo gli opinionisti sì. Ora il dubbio assale che studia queste tendenze: riusciranno ugualmente senza la storia tra Soleil e Alex Belli?

Io sono quasi sicura che Alex entrerà per un confronto, oppure più avanti rientra di nuovo in gioco…ho questa impressione posso sbagliarmi però.#gfvip December 15, 2021

Sempre Parapiglia dice: “Ad esempio come con la Gregoraci e Oppini l’anno scorso“. Nel frattempo in casa molti si schierano contro Soleil. Nelle ore scorse ad attaccarla era stata Miriana Trevisan. “Per me Soleil non è una vittima di Alex Belli. Adesso deve farsi consolare. Io ti do un bacio, sono lì che ti abbraccio, ci sono anch’io o no? E poi a me viene sempre in mente come ha trattato Delia in studio, che in quella situazione era la parte lesa”.