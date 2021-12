Grande Fratello Vip 6, la reazione di Alex Belli alle immagini del bacio della moglie con un altro uomo. Davanti a verità del genere, non è mai troppo facile riuscire a trattenere le reazioni e quelle di Alex Belli non hanno tardato a manifestarsi di fronte alle telecamere del reality show di Alfonso Signorini. Delia Duran e il bacio con Carlo Cuozzo, tanti angoli ancora da smussare sulla vicenda.

Dopo la diffusione delle foto del bacio tra la moglie del gieffino e l’imprenditore napoletano, il caos. Non solo fuori dalla casa di Cinecittà dopo le affermazione dell’ex fidanzata di Carlo Cuozzo, Noemi, che avrebbe rivelato i dettagli sulla “finzione”, ma anche tra le pareti della casa più spiata d’Italia, non appena appresa la notizia della romantica cena a Milano coronata poi da baci e tenerezze a profusione.

“Aprite questa porta! Vi giuro che se non aprite questa porta vado fuori di testa. Fanlo, non me ne frega un ca** di questo gioco di mer**. Apri questa porta, ca**. Me ne vado a fan**lo basta”, queste le parole di Alex furioso davanti a quelle immagini. Ma come sono andate davvero le cose? La regia stava riprendendo l’esterno della casa di Cinecittà, quando all’improvviso si sono sentite grida e forti rumori. La voce era quella di Alex che davanti alla porta rossa ha urlato: “Aprite questa porta! Vi giuro che se non aprite questa porta vado fuori di testa”.





Poi si è sentita anche la voce di Carmen Russo: “Si sta facendo male” e immancabile anche l’esortazione di Soleil Sorge, mossa dall’intenzione di placare il compagno d’avventura: “Adesso te la aprono ma stai tranquillo. Guarda che è inutile fare queste scenate, che sta facendo?!”, incalzata anche da Davide e Giacomo Urtis che hanno fatto di tutto per calmare l’attore. Scene davanti alle quali anche gli utenti dei social non hanno potuto che esprimere qulche riflessione: “Ma fatelo uscire”, “Basta con questo personaggio, via! Apritegli la porta”, “Che scena pietosa… magari uscisse”.

E come se non bastasse, anche le rivelazioni di Andrea Zelletta che attraverso un tweet, ha rivelato a tutti l’esistenza in casa di diverse uscite di sicurezza sempre aperte. Insomma, perchè accanirsi inutilmente inveendo contro la gettonatissima porta rossa da cui tutto ha inizio e fine? “Comunicazione di servizio. Oltre all’entrata/uscita principale volevo comunicare che ne esistono altre 28 di sicurezza sempre aperte”, afferma l’ex concorrente del reality show.