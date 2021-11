Quindicesima puntata del GF Vip 6. La serata è quasi completamente indirizzata su Soleil Sorge e Alex Belli. L’attore ha dovuto affrontare l’ira di Adriana Volpe, che non gliele ha di certo mandate a dire, anzi! Non solo, la compostezza di Aldo Montano ha lasciato un bel segno. Gli scontri hanno preso inizio dal momento in cui Alfonso Signorini ha mandato in onda la clip che vedeva l’attore, durante la serata di Halloween, decisamente in tilt.

Insomma il rapporto tra Alex e Soleil è sempre più stretto e qualche bacio di troppo sta facendo impazzire la moglie di Belli a casa. A questo proposito ha voluto dire la sua Raffaella Fico. L’ex gieffina dallo studio del reality non ha perso tempo a dire la sua sulla complicità tra l’influencer italo-americana e Alex Belli. Raffaella quando Alfonso Signorini le ha chiesto cosa ne pensasse ha attaccato Solei dicendole: “Se davanti a me avessi un uomo sposato io non lo guarderei nemmeno, nè per gioco nè per altro”.

Poco dopo Alfonso Signorini ha stuzzicato Soleil Sorge e Alex Belli nel nuovo appuntamento serale del GF Vip 6 riguardo al loro feeling dicendogli: “Siete molto amati. A questo punto non potevamo non approfondire. Soleil qualche brividino lo senti?”. E Soleil ha detto: “Noi veramente ci amiamo. Ci apprezziamo tantissimo. La nostra è una coppia di amicizia”.





Alex Belli invece ha detto: “Abbiamo tante cose in comune. L’ho conosciuta una volta eravamo in piazza del popolo a un evento, quando è arrivata io ho visto solo lei. Tra noi c’è una chimica pazzesca, le voglio un bene dell’anima. Tutte le cose che facciamo sono sincere. Io posso fare questo perchè ho una donna stupenda che mi ha detto si te stesso. Non ti nascondo che se fossi single potrebbe nascere una storia con Soleil”.

Mentre Katia Ricciarelli ha detto di essere sbigottita, Raffaella Fico dallo studio ha criticato Soleil: “Non ti strusciare agli uomini delle altre”. Soleil Sorge che di recente ha spiazzato tutti, non ha perso tempo per rispondere alla frecciata di Raffaella Fico: “La sua risposta banale quanto la sua persona. Però non è così, non mi faccio problemi sul suo matrimonio perchè lo rispetto“. Alex Belli è intervenuto: “Se non è un problema mio e di Delia non capisco perchè dovrebbe essere tuo”.