Poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 e nella casa scoppia la bomba. Uno dei concorrenti sarebbe infatti pronto a lasciare il programma. Non è il primo a dare segni di insofferenza, prima di lui nell’ultima settimana c’erano stati Manila Nazzaro e Carmen Russo. L’ex Miss Italia parlando con Carmne non aveva nascosto di voler andare via anche lei: “Ti capisco, non ho i bambini con me, ma ho comunque Lorenzo”.



E ancora: “Sono stanca anche io, che non ci sia la stessa voglia credo sia capibile. Siamo fisicamente stanchi dei turni della cucina, di tutta questa roba”. A far scattare la molla era stata la notizia del prolungamento dello show oltre Natale come, per altro, successo lo scorso anno con Elisabetta Gregoraci che aveva deciso di lasciare il gioco per tornare da suo figlio e dall’ex marito Flavio Briatore. Adesso a dare segni di stanchezza è un pezzo da 90: Alex Belli. L’attore lo ha confessato a Miriana Trevisan.



“Voglio tornare alla mia vita – ha detto -. Ai ragazzi che lavorano come me, voglio uscire. Questa non è la mia realtà”. Così prima che la regia censurasse. Ora c’è da capire se succederà davvero o meno. Per Alex Belli gli ultimi giorni sono stati particolarmente tesi. Ieri era arrivata la notizia che la moglie Delia Duran ha lasciato l’appartamento di Milano. Fino a pochi giorni fa Delia scriveva su Instagram cose tipo queste.







“Il sentimento più brutto è il rancore, L’errore più grande è rinunciare, il regalo più bello è il Perdono. La forza più grande è la Fede. La cosa più bella del mondo è l’amore”. Adesso, invece, la situazione sembra di nuovo precipitare. È sempre la moglie di Alex Belli con un post ad annunciare la sua decisione: “Sono stati giorni complessi…”.



E ancora: “Vi ringrazio per l’affetto che mi avete dimostrato ora mi dovete scusare ma ho proprio bisogno di scappare, di prendermi del tempo per me stessa, lontano dai social, lontano dal gossip e lontano da casa… hasta luego Milano”. Per Alex Belli insomma non si mette benissimo a maggiore ragione visto che anche il suo rapporto con Soleil Sorge sembra scricchiolare.