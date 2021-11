“Io e Soleil…”. Alex Belli, il colpo di scena al GF Vip: la decisione inattesa dopo la bufera con la moglie

Si torna a parlare di Alex Belli e Soleil Sorge. Stavolta è l’ex volto di Centovetrine a ‘smarcarsi’ fuori dalle polemiche, ma così facendo non fa altro che alimentarne di nuove. Ma cosa è successo? Come ricorderete, la settimana scorsa, Belli ha confessato di essere attratto da Soleil Sorge. La frase che ha messo con le spalle al muro Belli è arrivata pochi giorni dopo il primo bacio con Soleil. Aveva detto: “Devo ammettere che a me Sole piace tantissimo. […] Tra noi c’è tanta affinità capisci?!”.

Poi aveva detto: “Noi possiamo unirci e passare dei momenti stupendi. Però senza che andiamo a finire nell’attrazione fisica, che ci potrebbe anche essere, ma tu la trattieni. Perché siamo esseri umani che sanno pensare”. Ma le cose sono drasticamente cambiate dopo l’ultima puntata del GF Vip, ovvero dopo che Delia Duran è entrata nella casa ed ha avvisato egoman: “Quello che stai facendo fuori non piace“. Si narra che Alex Belli sia molto attento a quello che la gente può pensare di lui, così, nelle ultime si è appartato con Sophie Codegoni ed ha specificato più volte di non essere attratto da Soleil.

Alex Belli ha quindi confessato: “Io in quel bacio lì non ho sentito nulla. Ho sentito il game e basta, ma non ho sentito nessun sentimento. Lì è la prova del 9. I baci cinematografici sono serviti come prova del fatto che siamo amici. Noi ridiamo, scherziamo, siamo complici, ma finisce lì. Io ci gioco e ci sono finito anche sopra, ma per me è una sorellona e non mi attrae”.





E ancora Alex Belli: “Lo dico, non sono attratto da quel punto di vista e sono ancora più sicuro. Ragazzi ma se io avessi reazioni fisiche alla sua presenza me ne andrei via da quella camera. Sarei un masochista a rimanere accanto a lei. Le telecamere riprenderebbero le mie reazioni e invece non ci sono”.

Poi dice: “Tutti questi giochi nascono proprio perché non sono attratto. Mi sveglio e ridiamo insieme, nel pomeriggio la cerco ed è vero che siamo inseparabili, ma questo non significa che ci sia altro oltre l’amicizia”. Insomma, dopo 3 o 4 baci in bocca, diversi abbracci sul letto e forse qualcosa che ci sfugge, sicuri che questa non sia soltanto una mossa di Alex Belli per riacquisire consenso?