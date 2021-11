Alex Belli, si preannunciano ore di fuoco. Non solo nella nuova puntata del GF Vip 6 si parlerà del suo rapporto sempre più stretto con Soleil Sorge e della furiosa lite avuta con Aldo Montano. Probabilmente, così dicono le voci che si fanno di ora in ora più insistenti, entrerà nella Casa sua moglie Delia Duran. Ma non è finita qui perché l’attore, che per ora è all’oscuro di tutto, è finito di nuovo nel mirino della sua ex, Mila Suarez.

Non è detto che in diretta Alfonso Signorini lo metterà di fronte anche a questo, ma di certo la showgirl ha fatto delle insinuazioni pesanti sul suo conto. A settembre scorso ha rivelato di essere stata diffidata da Alex Belli e in quell’occasione pubblicò lo screen di un messaggio di una follower che le chiedeva: “Ti ha diffidata perché ha paura che racconti degli uomini con cui andava?“. E ora Mila Suarez è tornata a condividere messaggi che le ha inviato una ragazza: “Amore ma è vero che lui è gay o bisessuale?”.

“Alex Belli non è sposato con Delia Duran”

Ma non è mica finita qui. Sempre tra le Storie, mentre Alex Belli è al GF Vip 6 che si dichiara a Soleil Sorge, Mila Suarez ha aggiunto il carico da novanta: ha dichiarato che il suo ex fidanzato sarebbe un traditore seriale aggiunto che non avrebbe davvero sposato Delia Duran. “Ora mi dite tutti ‘Mila Suarez ha ragione’. Ragazzi io non parlo a caso, quando dico una cosa è perché è tutto vero. Quello che succede è lo schifo dello schifo. Io me ne sono andata da lui e non ho più voluto tornarci insieme”.





Poi la rivelazione bomba su Alex Belli e Delia Duran: ”Una cosa da dire su loro due, è che non sono sposati, hanno fatto tutto per fare gossip. Quanto è brutto far credere di essere sposati quando non lo si è. I valori del matrimonio sono cose serie. Poi quando un uomo è abituato a cambiare le sue donne, alla fine tutte le ragazze diventano uguali. Le corna le fanno quasi tutti, ma se esci e vai a tradire posso capirlo, ma se fai le corna e poi sparisci per 24 ore è tremendo”.

Mila Suarez ha continuato dicendosi “felice di essere scappata” da Alex Belli: “Capite che lui parla d’amore dopo che conosce una donna da una settimana? Ma quale sentimento può nascere in un giorno o due tale da farti mettere in dubbio il tuo attuale rapporto?! Poi non vuole che io parli, come mai? Alla fine è grazie a me se è tornato in tv. Dopo anni che nessuno parlava di lui è tornato in televisione perché io ero al Grande Fratello. Quindi è giusto che anche io possa fare la stessa cosa e così dire la mia verità”.