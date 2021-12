Alex Belli ha lasciato la Casa del GF Vip 6 da diversi giorni, ma ciò nonostante sta continuando a far parlare di sé, dentro e fuori. Nell’ultima diretta ha avuto l’ennesimo confronto con Soleil Sorge, a cui ha partecipato anche mamma Wendy; poi le interviste: nel salotto di Verissimo con Delia Duran e sulle pagine del settimanale Chi, dove ha raccontato di aver detto una sola bugia al GF Vip 6.

“Ho mentito quando ho detto a Katia, Davide e Soleil che avrei passato il Natale nella Casa anche se sapevo che sarei uscito. Non ho avuto il coraggio, li vedevo condizionati dalla mia presenza e in crisi sulla scelta fra restare o uscire”, ha detto Alex Belli al magazine diretto da Alfonso Signorini.

Alex Belli, il messaggio e il regalo ai vipponi: la reazione di Soleil

Ma nelle scorse ore è a suo modo tornato nella Casa. Alex Belli ha infatti inviato un messaggio ai vipponi per augurare loro buon Natale, ma ha anche menzionato alcuni dei suoi amici più cari per un augurio personalizzato. E ovviamente tra questi c’era anche Soleil Sorge.





“A te Katia, mia insegnante di vigore e di vita – ha scritto Alex Belli nel lungo messaggio – A te David, mio compagno di creatività e leggerezza. E a te Manuel, mio consigliere, con la forza di mille uomini. A Manila, con la tua forza alfa che regge la casa. Alla piccola Sophie, anche a te che compi gli anni nel mio stesso giorno”.

“Infine a te Sole, compagna di avventura e di chimiche artistiche. A tutti voi che mi avete lasciato nel cuore il vostro amore, buon Natale”. Ma non è finita qui perché Alex Belli infatti ha anche inviato un regalo agli ex coinquilini: una sua statuina. E la reazione di Soleil Sorge è stata immediata: “Ci ha regalato se stesso, strano, non me lo sarei mai aspettato da lui”, ha commentato con ironia.