Dentro e fuori la casa del Grande Fratello ormai non si parla che di Alex Belli. L’attore sta monopolizzando le pagine di gossip e le cronache rosa. Nei giorni scorsi aveva detto addio a Delia Duran. “Amore mio, mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole. Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola”.

Parole che arrivano dopo un lungo tira e molla. Nel corso dei mesi Alex Belli era stato al centro di violente polemiche. Ho visto delle scene che sono uguali a quando veniva nel mio albergo a chiedere scusa. Lo faceva per tornare a casa, una cosa pazzesca. Quando uno è abituato a cambiare le donne secondo voi è amore?”. “Per lui va benissimo avere una compagna attrice, con l’amore non si gioca”. A parlare così era stata Mila Suarez che poi aveva aggiunto: “è innamorato solo di sé stesso”.

?



Non bastasse questo pesantissimo attacco ore Mila ha deciso di inviare una lettera a Delia Duran. Lo ha fatto attraverso le colonne della rivista Di Più. “Delia mi dovresti quasi ringraziare, hai Alex perché io ho detto no. Per lui sarai sempre una seconda scelta”. Ora a Mattino 5 arriva un’altra bomba su Alex Belli. In base alle ultime indiscrezioni sembra che Alex si stia proprio godendo questa vita “in solitudine”.







Alex Belli starebbe infatti frequentando altre donne. A lanciare la notizia è il paparazzo Andrea Franco Alajmo. Il fotografo, che già in tempi non sospetti ci aveva svelato altarini riguardanti la coppia Belli-Duran, ha raccontato che Belli sta frequentando altre donne. Alajmo per chi non lo ricordasse aveva lanciato uno scoop su Delia Duran e Carlo Cuozzo.



Carlo Cuozzo aveva smentito la versione riportata da Delia Duran, precisato come la loro non sia stata assolutamente una storia finta. “Non mi sono prestato a nulla. Quella sera io e Delia ci siamo baciati e abbiamo fatto l’amore, con testimone la sua amica. Mi dispiace, ma ammettere di essere cornuti è difficile”.