Niente, non ce la fanno proprio Alex Belli e Soleil Sorge a stare lontani uno dall’altra. Dovevano essersi allontanati, si è parlato persino di ‘gelo’ tra i due. E invece, alla fine, si sono riavvicinati come una molla che torna nella posizione di partenza. Anzi, forse ancora più vicino! La lontananza ‘forzata’ è durata solo pochi giorni e i due adesso sono tornati ad avere la stessa complicità che aveva fatto infuriare Delia Duran qualche giorno fa.

Ma reggetevi forte, perché nelle scorse ore, gli autori del GF Vip hanno dato ai ragazzi tutto l’occorrente per fare i massaggi. Indovinate cosa è successo! Naturalmente l’attore di CentoVetrine ha voluto massaggiare Soleil Sorge: un’ora di massaggio dolcissimo, profondo, sensuale. Alex Belli non ha tralasciato nessun cm del corpo della Sorge e la cosa ha fatto impazzire Delia Duran. A rivelarlo (o prevederlo) è il profilo Agent Beast che in qualche modo segue la Duran dall’hotel in cui è in quarantena. Raccontano che la donna sta guardando quello che fanno Alex e Soleil.

“Stasera quando entrerà nella casa di Cinecittà metterà all’angolo il ‘marito’”. Da quello che emerge dall’indiscrezione di Agent Beast, Delia dovrà prendersi una vendetta nei confronti di Alex Belli. Cosa succederà quindi? Sembra che Delia metterà in evidenza alcune bugie e contraddizioni del suo compagno. Come spate e avete visto, Soleil ed Alex in questi giorni sono molto più complici tra massaggi e situazioni ambigue.





“Delia sta vedendo tutto e arriverà carica“, dicono. A tornare sull’argomento della chimica ci ha pensato anche Katia Ricciarelli che è convinta che tra Alex Belli e Soleil non ci sia soltanto amicizia e l’ha confidato al diretto interessato: “Tra voi c’è una complicità talmente potente che sembra attrazione fisica. Ti dico che sembra tanto. Involontariamente questa vostra complicità è fraintesa dagli altri e anche invidiata”.

E ancora Katia su Alex Belli e Soleil: “Quello che c’è tra voi non si vede spesso. Non ho mai visto nulla di ciò in vita mia e ne ho fatta di strada. C’è un’intensità, nei movimenti, negli sguardi che si vede tantissimo. Non lo so, ma sarebbe bellissimo se… ok che hai Delia, ma io sono sincera. Ti assicuro che non si trova spesso questo feeling. Bastava guardarvi oggi, non occorre che parliate. Devo dire che non lo so se l’ho mai provato“.