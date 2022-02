È andata in scena l’ennesima puntata di Cento…belli. La soap opera tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Si fa per scherzare naturalmente, ma al GF Vip, i telespettatori non ne possono davvero più dei teatrini dei tre. Il menage-a-trois che si sta prolungando giorno dopo giorno sta diventando a dir poco vergognoso e senza dubbio meno interessante di quando è partito. Durante l’ultima puntata del reality, quella del 31 gennaio 2022, Alex ha provato a convincere Delia che ha preso un abbaglio e ha condannato il suo gesto di essersi tolta l’anello.

“Io ti ho ferito? Ma cosa ho fatto? Non ho fatto niente”, ha insistito Belli. Delia gli ha ricordato che l’ha fatta soffrire per mesi e per questo lei ha deciso di dire basta. Alex Belli ha insistito ancora: “Io non ho fatto niente, io e Sole abbiamo raccontato la nostra conoscenza. Io non ho distrutto niente”. A quel punto Delia ha risposto: “Mi sono stufata. Io sono stufa e tutti noi siamo stufi di questi teatrini e giochi che mi hanno distrutto per cinque mesi”. A quel punto è intervenuta Soleil che ha proposto a Belli di scappare da Delia e Alex ha detto: “Ti rendi conto che il racconto è molto basso?”.

Poi è stata la volta di Soleil e la sua lettera ad Alex Belli: “Con il profumo della tua crema sulle mani per sentirti qui. Penso a ogni attimo, alla bellezza e all’unicità del nostro magico tempo insieme. Ci siamo conosciuti, aperti, abbiamo giocato come bambini, pieni di gioia e privi di preoccupazioni. Abbiamo scoperto le mille complicità che ci hanno uniti”.





E ancora Soleil ad Alex Belli: “Ci siamo lasciati perdere in quella parola, amore, che per noi aveva un senso indescrivibile e profondo. Ho seguito il mio bisogno istintivo di tutelarti quando hai detto di esserti innamorati di me. Quel ti amo nascosto dalle famose coperte ho cercato di prenderlo nel modo più amletico. Ho compreso lo sbando, ti sono stata vicina. Ho sempre e solo voluto la tua felicità. Proprio come nelle opere è arrivato il momento di chiudere il sipario”.

Poi il colpo di scena, Delia Duran ha lasciato Belli in diretta al GF Vip: “La mia posizione è chiara ed è di finire questa storia, non ce la faccio più”. La reazione di Alex Belli è durissima contro Delia: “Sei ridicola nei teatrini che stai facendo. Non va bene, ripigliati”.