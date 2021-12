Alex Belli crolla. L’attore è scoppiato in lacrime in bagno. Per lui è un momento particolarmente difficile che arriva quando mancano poche ore alla diretta. La sua permanenza nella casa ormai non sembra più in discussione: salvo cataclismi e ripensamenti dell’ultimo minuto uscirà stasera. La decisione era nell’aria e sembra definitiva dopo la sfuriata con Soleil Sorge con la quale c’è stato un bacio molto polemico.



“Lo senti questo? È finto come tutto quello che sei stato fino ad oggi con me”, ha urlato Soleil dopo il bacio. Parole dopo le quali Alex Belli si è chiuso in bagno. “Voglio andare via, voglio andare via di qua caz. Fatemi andare via di qua”, ha urlato. Pochi minuti dopo c’è stato un nuovo confronto con l’ex Uomini e Donne. “Cosa ti ho fatto per farmi così male?”. La gieffina ha replicato: “Se non lo realizzi tu, non te lo dirò di certo io. Non ho neanche più voglia sinceramente”.

E ancora: “Devo pensare a me stessa, al fatto di dover restare qui. Adesso che, grazie anche a te, ho avuto la forza di farlo. Di credere in me per poterlo fare e quindi ti ringrazio di questo. Adesso, però, fammelo fare ok? In bocca al lupo per tutto”. La freddezza di Soleil ha spiazzato Alex Belli: “Quanto sei stron. Perché ti proteggi? Perché ora devi fare questa protezione? Non serve”.







Poi Alex Belli ha aggiunto: “In te non c’è nulla di diverso di una persona insensibile, che cerca di ferirmi perché è l’unica cosa che le riesce bene. Ti do una news flash, ce l’hai fatta. Sei contenta adesso?” Soleil ha tagliato corto: “Almeno ora mi prendo gli insulti per qualcosa che ho fatto davvero, ora prendi questa foto e tienila stretta nel cuore e cancella tutte le altre. Se voglio che bruciamo l’album di questi tre mesi? L’hai bruciato tu”.

Alex Belli ha dato in questo reality tutto se stesso cucendoselo su se stesso in ogni aspetto possibile, lui è il concorrente, il cultural reset di quest'edizione



Prima ancora erano volati pesanti insulti verso la moglie di Alex Belli. Soleil aveva attaccato: “Hai sempre e solo giocato”. Dall’altra parte, Alex ha tentato di difendersi, urlando le sue ragioni. “Le urla le vai a portare a quella cretina di tua moglie e alla tua vita, adios MotherFucker”, ha poi risposto con rabbia la Sorge.