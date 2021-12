Grande Fratello Vip, gli inquilini della casa secondo il direttore di Canale5 e non solo. A commentare il percorso fatto fino ad ora dai vipponi della casa più spiata d’Italia, proprio chi sta al vertice della conduzione dei lavori del programma. Tutto alla luce delle prossime eliminazioni ma anche dei nuovi ingressi. E la luce dei riflettori non poteva che cadere sul nome di Alex Belli. Questi i commenti del direttore di Canale5 Giancarlo Scheri e del capoprogetto del GF Andrea Palazzo.

Durante un’intervista rilasciata per il settimanale “Chi”, Giancarlo Scheri e Andrea Palazzo hanno fatto il punto della situazione a pochi giorni di distanza dal Natale. Una sesta edizione che ha certamente saputo intrattenere il pubblico italiano, sempre più stimolato dalle dinamiche vissute tra le pareti di casa ma sempre sotto l’occhio vigile delle telecamere. Nulla sfugge sui vipponi del GF, tra nuove amicizie e anche qualche lite.

Vipponi che non hanno mai nascosto alcune grandi e intime verità, come quelle di Katia Ricciarelli. Secondo gli intervistati, l’edizione sesta del GF avrebbe messo gli inquilini della casa di fronte a questa realtà, uscendone quasi “sfiancati” dal bisogno di parlare al pubblico come mai accaduto fino ad ora. Poi l’accento di Scheri e Palazzo non poteva che cadere su Alex Belli.





L’attore italiano è senza dubbio uno dei protagonisti dell’attuale edizione del reality, anche alla luce del rapporto molto speciale che è nato con Soleil Sorge, e che inevitabilmente lo ha posto di fronte a un bivio. A sbilanciarsi su questo, Palazzo che ha definito l’influencer come una “fonte inesauribile di spunti che si muove nella Casa con astuta agilità”, mentre su Alex Belli ha ripreso quanto espresso dall’attore stesso.

“Si è ‘incespugliato’, alla luce di quanto accaduto in casa con Soleil, ma anche fuori con la moglie Delia Duran. Un’edizione decisamente diversa che sta andando incontro anche a un prolungamento di tre mesi rispetto al progetto iniziale commentato così dai diretti interessati del format: “Quello che ci ha spinto a continuare è il buon andamento in termini di ascolti”.