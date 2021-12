Alex Belli di nuovo nella Casa. Ma per chiarire la sua posizione, visto che dopo la sua uscita di scena non sono mancati commenti da parte dei suoi ex coinquilini. Tutti, Soleil Sorge inclusa, si sono fatti una loro idea su quanto è realmente accaduto in questi tre mesi di reality. E soprattutto nella puntata in cui l’attore è stato squalificato perché corso ad abbracciare Delia Duran in giardino.

Così, nella diretta di venerdì 17 dicembre 2021, Alfonso Signorini ha dato la possibilità ad Alex Belli di incontrare i suoi “nemici” e poi la sua amica speciale, che in questi giorni ha passato momenti molto difficili e altalenanti. Il conduttore ha quindi mandato mandato in onda i confessionali dei vipponi che hanno espresso i parere più forti, quindi Katia Ricciarelli, Biagio D’Anelli, Davide Silvestri e Jessica Selassié. Ed è proprio loro che l’attore ha incontrato una volta rientrato nella casa più spiata d’Italia.

Alex Belli, la confessione ai vipponi sulla sua uscita di scena

“Erano tutti molto confusi, questo gioco, questa realtà non ci permetteva di essere lucidi” ha detto in diretta Katia Ricciarelli sulla “storia” di Alex Belli e Soleil. E Jessica Selassié: “Soleil è rimasta ferita, forse perché Alex le ha fatto credere qualcosa che non c’era”. Poi è arrivato l’attore, che attraverso un vetro ha risposto alle accuse di Katia, Davide, Biagio e Jessica.





“Voi sapete quanto vi ho voluto bene, non sono un manipolatore e non volevo intossicarvi. Quello che ho fatto è stato mettermi al vostro servizio, io lo so quanto pesava questa cosa qua, se fosse venuta Delia prima io sarei andato via. Avevo una cosa più importante da salvaguardare quando ho progettato la caccia al tesoro per Sole non era manipolazione. Sono felice ma non potevo più stare qua”, le parole di Alex Belli.

E se il confronto con la maggior parte dei suoi compagni è filata liscia… la situazione diventa letteralmente esplosiva con Biagio! #GFVIP pic.twitter.com/wGDNKOxQ3k December 17, 2021

Davide si è detto dispiaciuto di non aver potuto aiutare l’attore quando lo ha visto prendere una direzione diversa da quella che si era prefissato. Biagio è stato più diretto: “Questo reality ha tirato fuori davvero chi è Alex Belli, mi sono sentito preso in giro perché tu hai pianto sulla mia spalla, senza sapere che c’era una caccia al tesoro, ma la dovevi fare per trovare gli attributi per trattare con rispetto Soleil”. A quel punto la confessione dell’attore che tutti aspettavano (e già sospettavano): ”Se c’è una cosa che ho progettato qua dentro è stata la mia uscita”.