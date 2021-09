Dagli occhi azzurri e lo sguardo intenso, Alex Belli muove i primi passi nel mondo dello spettacolo come modello, sfilando per vari marchi ma raggiunge la notorietà grazie alla soap opera Centovetrine, dove vestiva i panni di Jacopo Castelli.

Successivamente, l’attore ha interpretato ruoli in svariate fiction di successo ed è stato spesso al centro del gossip insieme all’ex moglie Katarina Raniakova e la modella Mila Suarez. Oggi Alex è felicemente sposato con Delia Duran, con cui ha partecipato a Temptation Island Vip 2019 e fa parte del cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa del GF Vip 6 Alex Belli ha mostrato un lato del suo carattere che ha colpito in positivo di telespettatori.

Alex Belli, fuori dal GF Vip 6 Rocco Siffredi svela le sue misure

Già dalle prime ore nella casa Alex Belli si è mostrato molto premuroso verso Manuel Bortuzzo, il giovane romano costretto in sedia a rotelle dopo essere stato colpito da una pallottola durante una sparatoria a Roma. Sui social, er esempio, in tantissimi hanno condiviso il video in cui l’attore e Manuel fanno il bagno insieme in piscina e quello in cui Alex prende sulle spalle Manuel e lo porta a ballare insieme agli altri inquilini.





“Nulla da dire, solo grazie Alex”, “Tutti in piedi a ballare e Alex per far ballare Manuel come gli altri lo prende in groppa, un uomo con un grande cuore”, si leggeva tra i commenti. Oltre alla sensibilità pare che Alex Belli abbia anche un’altra dote, questa volta nascosta. Come riporta il sito Biccy, a parlarne era stato Rocco Siffredi, suo ex compagno a Playa Desnuda durante l’Isola dei Famosi.

All’epoca l’attore a luci rosse aveva commentato proprio le parti intime dell’attore: “Ragazzi però questo è messo bene“.“Grazie, però devo dire che con Rocco non posso fare un confronto“, aveva risposto Alex Belli. Ma Rocco Siffredi aveva confermato il suo punto di vista agli altri naufraghi: “Ok, ma anche Alex non è messo male comunque, ve lo assicuro!”.