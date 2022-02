Alex Belli, ormai è ufficiale e il pubblico, anche se non lo ammette, non aspetta altro: l’attore tornerà nella Casa del GF Vip 6. Nella scorsa puntata del reality show di Canale 5 è arrivato l’annuncio in diretta di Alfonso Signorini, dopo che ha accettato la proposta degli autori. Ricordiamo in breve che era stato squalificato perché corso ad abbracciare Delia Duran.

E anche che qualche settimana dopo la moglie ha preso di fatto il suo posto e ora non solo è nella Casa ma si è già guadagnata l’affetto dei telespettatori che infatti le hanno garantito un posto in finale. La moglie di Alex Belli ha infatti sbaragliato la concorrenza al televoto, battendo i 3 veterani Manila Nazzaro, Davide Silvestri e Katia Ricciarelli.

Alex Belli, quanto resta al GF Vip 6

Lunedì sera, invece, un altro colpo di scena: Alfonso Signorini ha chiesto all’attore di fare ritorno al GF Vip 6 e lui ha accettato l’invito. Dunque è iniziata la sua quarantena e infatti da lunedì notte Alex Belli si trova in hotel a Roma per rientrare dalla porta rossa il 14 febbraio prossimo. Resta però da chiarire quanto resterà nella Casa con Delia Duran e Soleil Sorge.





In puntata il conduttore è rimasto vago: “Adesso hai la possibilità di tornare per qualche giorno, così a mettere la parola fine a questa storia. darai un finale alla soap con Delia e Soleil. Diciamo che dovrai decidere chi scegliere tra le due. Però sappi che non avrai molto tempo, adesso non sappiamo esattamente quanto, però ecco, penso almeno due settimane. Tu adesso vai, scegli chi ti pare, la Duran, la Sorge, ma anche Basciano, basta che prendi una decisione una volta per tutte”.

Ma a quanto pare, per ora, resterà davvero due settimane.La conferma è arrivata a Casa Chi, dove Gabriele Parpiglia ha rivelato: “Il nuovo ingresso di Alex Belli nella Casa del GF Vip vi dico io che durerà per quattro puntate. Diciamo che al momento sono ufficiali quattro puntate e quindi due settimane”.