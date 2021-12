“Insieme a lei, incredibile”. Alex Belli, nessuno lo sapeva (o ricordava): spunta un video pazzesco

Grande Fratello Vip 6, dal passato di Alex Belli emerge solo oggi qualcosa. Sicuramente l’ex volto di Centovetrine continua a essere uno dei concorrenti più discussi di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Complicità e coccole con Soleil Sorge davanti alle telecamere del programma, da un lato, e dall’altro, a casa la moglie Delia Duran di recente paparazzata a Milano in compagnia con un altro uomo, Carlo Cuozzo. Come se non bastasse, dal passato di Alex Belli un’altra notizia che potrebbe sorprendervi.

Se fino a questo momento la vita sentimentale dell’attore è stata condotta in prima linea, ciò che emerge oggi ha a che vedere con la carriera lavorativa di Alex, di cui si conosce poco meno. Certamente la soap opera Centovetrine si è rivelata l’esperienza professionale più di successo nella vita di Alex, ma in passato l’attore ha condiviso il set con una vera e propria star americana.





Si è trattato non di un film ma di un lungometraggio, che ha visto Alex recitare al fianco di Katherine Kelly Lang, conosciuta dai telespettatori italiani nel ruolo di Brooke Logan in Beautiful. Ha scoprire il video che hanno visto i due attori lavorare l’una al fianco dell’altro, alcuni utenti del web. Nello specifico la pellicola si è fatta conoscere dal pubblico nel non troppo lontano 11 aprile 2019, diretta da Adelmo Togliani, dal titolo Dagli Occhi dell’Amore.

AL "TESTOLINA" HO SPUTATO



evidentemente il film non se lo è cagato nessuno, quindi lo ha portato al #GFvip pic.twitter.com/x8s5nHJLAZ December 7, 2021

Per i più curiosi, è bene sapere che il lungometraggio è stato girato proprio in Italia, tra Monopoli e Putignano, portando alla luce un prodotto cinematografico sensibile al tema del femminicidio. Lei si chiama Sally, lui Daniel, nella parte di un ricco imprenditore che fa innamorare di sé la ballerina Denise, interpretata da Maria Guerriero.