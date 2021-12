E Alex Belli continua a far parlare di sé al GF Vip 6. Soprattutto fuori dalla Casa, viste le ultime esternazioni sul rapporto con Soleil Sorge. Si è tolto la maschera l’attore di Centovetrine: dopo aver parlato a lungo di “chimica artistica” con l’influencer ha detto a chiare lettere di essersi innamorato di lei. O meglio, è innamorato di lei e anche di sua moglie Delia Duran che, per la cronaca, ha lasciato la casa di Milano che condividevano pochi giorni fa.

Ma ora, a poco dalla nuova diretta che andrà in onda venerdì 10 dicembre 2021, Alex Belli ha parlato con Davide Silvestri. E non solo dei suoi sentimenti verso Soleil, ma facendo ricorso all’ormai famosissima “chimica artistica”, si è detto innamorato anche del suoi coinquilino, scatenando non poche reazioni tra gli utenti che hanno seguito quel discorso nella Casa.

Alex Belli dopo Soleil Sorge: “Sono innamorato anche di te”

Con Davide Silvestri Alex Belli ha sempre avuto un buon rapporto e con cui, stando a quanto gli ha detto, potrebbe provare delle connessioni e un trasporto al pari di quelle provate per Soleil Sorge. “Tesoro la connessione artistica che ho con te è più alta anche di quella che ho con Soleil – le parole dell’attore – Abbiamo fatto un sacco di cose insieme, ci troviamo con una lunghezza d’onda molto alta. Ogni cosa nasce all’improvviso, pam, pam, pam”.







“Facciamo i personaggi, i ruoli, abbiamo una roba forte. In verità è molto difficile trovare questa alchimia. Vedi con Biagio? Lui è molto intelligente, ma non è tutto sciolto, non ci capiamo telepaticamente come noi. Questo per me è la cosa più importante, quello che abbiamo io e te”, ha continuato Alex Belli. Poi ha messo di mezzo Soleil: “Quando ho visto il lato dolce da bambina di lei, quella roba mi ha fatto impazzire e innamorare. Anche con te mi è successo, io ti sento. In quel letto, in quella camera ci siamo trovati. Soleil di qua, tu dall’altra parte, io in mezzo”.

“Secondo me è nata una cosa molto particolare tra noi. Io l’ho lasciata fluire, è il mio dono – ha continuato Alex Belli parlando a tu per tu con l’amico Davide Silvestri – Tu immagina che questo innamoramento potevo averlo anche con te. Perché pensi che di te non mi sia anche innamorato? In realtà c’è questa cosa, però potevo alzare la posta e nessuno ci avrebbe detto niente”.