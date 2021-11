Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran: l’ormai famoso triangolo del GF Vip 6 ha trovato ancora spazio nella nuova diretta. Lunedì 29 novembre 2021 si è parlato molto del bacio, “di scena” a detta dell’attore, scattato durante la Turandot. I due vipponi hanno ribadito di essere solo amici, nonostante quel bacio sia sembrato a tutti vero e anche molto passionale. E soprattuto sia arrivato dopo la promessa di lui fatta alla moglie Delia Duran di essere più distaccato poche sere prima.

“Non lo so come può aver reagito – le parole di Alex Belli riguardo a una possibile reazione di lei a quel bacio – Se ha capito il mio modo di essere. Ma non lo so. Gliel’ho detto anche a lei. Il sentimento tra me e Soleil è vero. È una forma d’amore un po’ diversa. Se mi date un ruolo lo interpreto”. Alfonso Signorini gli ha fatto però subito notare come in realtà questo atteggiamento abbia destato non poche perplessità, anche tra i suoi coinquilini.

Delia Duran con un altro: la reazione di Alex Belli

Poco dopo il conduttore ha mostrato degli scatti in cui si vedono Delia Duran e Simone Bonaccorsi, l’ex Temptation Island, tra abbracci ed effusioni. Foto “intime” che sono state fatte vedere nel corso della puntata ad Alex Belli e Soleil Sorge ma separati. L’influencer è rimasta un po’ interdetta, soprattutto quando Alfonso Signorini ha precisato che le foto sono state “rubate. “Penso che debbano parlare i diretti interessati di tutte queste cose”, il suo commento.





E Alex Belli: “È Simone, Alfo. Simone lo conosco, sta con una mia amica e stanno davvero molto bene insieme. Si amano molto. Lui l’ho preso per fare una campagna a settembre”. Pare però che Simone, che ha condiviso con la coppia l’esperienza a Temptation Island, si sia lasciato ma l’attore, deciso sulla sua posizione: “Non cado in questa cosa perché, al di là delle immagini, so che c’è molta amicizia. C’era prima e c’è adesso”.

“Conoscendo Simo, conoscendo Delia, quel tipo di rapporto è proprio quello – ha continuato Alex Belli – Fino a quando non vedo cose diverse, non cambio la mia idea. Non difenderei la mia amicizia con Soleil se attaccassi questa foto. È un dietro le quinte di una sfilata”. E infine: “Tra me e Soleil c’è complicità, stima e amore. Difficile capire che c’è amore anche in un rapporto di amicizia. Io non sono trattenuto con Soleil poi. Pensi che una telecamera possa fermarmi se volessi andare oltre?”.