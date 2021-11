Alex Belli, prima di Delia Duran c’era la bellissima Katarina. Chi è l’ex moglie del concorrente del GF Vip 6

Tra i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip c’è anche Alex Belli, modello e attore con una lunga esperienza nei reality show. Dopo Ballando con le stelle, l’Isola dei Famosi e Temptation Island Vip, ora Alex Belli è uno dei grandi protagonisti del GF Vip 6.

Durante la sedicesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, Delia Duran, moglie di Alex Belli, è entrata per avere un chiarimento con Soleil Sorge, che nella casa ha intrecciato un rapporto molto profondo con l’attore. Delia Duran è partita all’attacco e lo scontro con l’influencer è stato durissimo.

Alex Belli, chi è l’ex moglie Katarina Raniokova

La moglie di Alex Belli l’ha accusata di essere andata oltre a quella che può essere considerata un’amicizia tra uomo e donna dandole anche della gatta morta. Delia Duran e Alex Belli sono convolati a nozze a giugno, ma in queste ore l’ex moglie dell’attore è ricomparsa per smentire le nozze tra i due.





Prima della bella Delia, l’attore era sposato con Katarina Raniokova, che in un messaggio inviato all’influencer Deianira Marzano ha sganciato la bomba: “Sono Katarina, la moglie di Alex. La prima e l’unica perché noi non siamo ancora divorziati. Quindi per ora non si potrebbe nemmeno sposare per quanto ne so. Io sono la sua prima moglie con rito in comune e non siamo ancora divorziati comunque”.

Katarina Raniakova è una modella slovacca e ha sposato Alex Belli nel 2013. Il loro è stato un matrimonio difficile e durante la permanenza dell’attore all’Isola dei Famosi ha avuto un flirt con Cristina Buccino, poi confermato da Alex Belli a Vanity Fair. Dopo la confessione i due hanno superato il difficile momento, ma dopo due anni è arrivata la separazione, condita da liti social e in televisione.