“Mi fa schifo, pazzesco”. GF Vip, contro Alex Belli un attacco durissimo: “Ha bisogno di curarsi”

Ancora dichiarazioni bomba su Alex Belli, che non sta vivendo giorni sereni al ‘GF Vip 6’. Da quando si è recata Delia Duran nella Casa più spiata d’Italia, dopo la sua vicinanza esagerata nei confronti di Soleil Sorge, è successo il putiferio. E ora fuori dal reality show sono spuntate fuori parole bomba da parte di una persona che lo conosce fin troppo bene. Ricordiamo inoltre che ha avuto problemi pure con Aldo Montano, prima del chiarimento, quindi la sua esperienza si sta rivelando più difficile del previsto.

Contro il gieffino anche Jo Squillo, che ha affermato nelle scorse ore: “Per tre volte hai negato tutto. Hai perso la mia fiducia e hai tradito la fiducia degli italiani. Sinceramente quando esci non so che cosa ti potrebbero fare quelli del pubblico. Perché hai veramente dimostrato la tua grande falsità. arà anche un bravo attore, non so. Il problema è che nella vita la fiducia mia se l’è persa. Con me ha chiuso. ha tradito la mia fiducia, guardandomi negli occhi e dicendomi ‘io non ti ho nominato te lo assicuro’”.

Attraverso alcune storie postate sul suo profilo Instagram, questa persona ha iniziato a parlare decisamente male di Alex Belli: “Ha bisogno veramente di curarsi e di stare a lungo tempo da solo. La gente con cui lavoro mi dice che non mi conviene parlare perché sono troppo avanti. Penso che le persone non cambiano, ci sono delle persone che sono sposate da sette anni perché non hanno soldi per pagare il divorzio. Ci sono persone che accettano qualsiasi cosa, veramente fa schifo. Per guadagnare fanno i gossip”.





E riferendosi al dialogo avuto da Alex Belli con Delia Duran, è stata sempre l’ex Mila Suarez a dare la sua versione dei fatti: “Ho visto delle scene che sono uguali a quando veniva nel mio albergo a chiedere scusa. Lo faceva per tornare a casa, una cosa pazzesca. Quando uno è abituato a cambiare le donne secondo voi è amore? Per lui va benissimo avere una compagna attrice, con l’amore non si gioca. A mio avviso lui non è proprio innamorato di nessuno, è innamorato solo di se stesso e basta”.

E Mila Suarez non si è fermata qui contro Alex Belli, infatti ha aggiunto ancora: “Alcune persone soffrono a stare da soli, hanno sempre bisogno di una persona che gli sta vicino, quindi per loro non esiste l’amore. Infatti, come vedete, vicino a lui ci stanno solo quelle scappate di casa”. Affermazioni pesantissime e chissà se in una prossima puntata la Suarez interverrà in puntata.