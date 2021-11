Non si placa la polemica intorno ad Alex Belli, dopo l’infelice battuta su Manuel Bortuzzo. Una settimana complessa per l’attore che prima ha discusso con Aldo Montano per la presunta storia con Soleil, poi la dichiarazione d’amore alla Sorge (con tanto di moglie col piede di guerra ed ex fidanzata alla riscossa) ed infine la battuta infelice su Manuel Bortuzzo. Ne abbiamo già parlato, anche della reazione non proprio dolcissima del padre del nuotatore, che ha così replicato via social: “Alex Belli, Manuel è caduto quando gli hanno sparato ma si è rialzato”.

E ancora il padre di Manuel: “Tu sei caduto di stile (sempre che tu ce l’abbia…). Ma non è finita, perché a distanza di 24 ore, la famiglia dell’attore ha risposto alla polemica, giustificando il tutto con un bel: “Alex ha un fratello disabile”. “Per chi non sa: Alex Belli ha un fratello con disabilità cresciuto insieme a lui e nelle sue difficoltà ha sempre cercato di aiutarlo scherzandoci e supportandolo. Tutti sbagliamo ma non tutti siamo uguali. Quando perdiamo il diritto di essere diversi, perdiamo il privilegio di essere liberi”.

Poi ancora la famiglia di Alex Belli: “Lui ha fatto sicuramente una battuta triste ma isolata. È vicino a Manuel, ironizza insieme a lui esorcizzando i suoi disagi ed è sempre stato carino nei confronti di tutti i suoi amici. Non dimentichiamoci di quello che Alex ha fatto in tutto il suo percorso, non lasciamoci trascinare dalla rabbia, cosa troppo semplice, adesso, nel farweb”.





Com’è noto, Manuel Bortuzzo, nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 è rimasto coinvolto in una sparatoria finendo poi sulla sedia a rotelle. Alex Belli, parlando d’altro ha detto: “Ultimo rimane Manu perché non può cadere”. Una battuta infelice che non è passata inosservata e che ha fatto insorgere la rete.

Una frase che è stata pronunciata nel corso di un dialogo, all’interno della Casa, tra Alex Belli, Soleil Sorge, famosa per aver preso parte al programma Uomini & Donne condotto da Maria De Filippi, e l’attore Davide Silvestri. I tre, come si vede dal video, si divertono a immaginare un musical con protagonisti proprio i concorrenti del Gf Vip. “Poi a uno a uno cadono, tum, tum”, dice Belli. “Con lui (il riferimento è a Silvestri, ndr) che rimane ultimo”, replica Sorge.