Nella nuova puntata del GF Vip 6 è successo di tutto, ma non si poteva non parlare di Alex Belli. Dalla proposta di matrimonio per Francesca Cipriani all’ingresso di Maria Monsè e Patrizia Pellegrini nella Casa fino alla sorpresa per Manuel Bortuzzo che ha rivisto il suo amico fraterno e alla decisione di “dividere” le principesse Selassié che ora giocano ognuna per sé.

Ma chiaramente gli aggiornamenti sul triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge non sono mancati. Anche perché l’attore ha fatto dichiarazioni forti in settimana. Mai si è aperto così tanto nel suo rapporto con la moglie al GF Vip 6, ha fatto notare Alfonso Signorini. Breve passo indietro: nel corso della settimana ha chiaramente detto di non voler più vedere Delia che, lo ricordiamo, nell’ultima ospitata in studio aveva rifiutato il confronto con il marito nella Casa.

Alex Belli, succederà venerdì sera

Parlando con Miriana Trevisan, Alex Belli è stato categorico su Delia Duran: “Non la voglio, non la voglio vedere qui. Non voglio esporre ulteriormente il mio amore e la mia vita privata qua dentro”. L’attore ha poi confessato di essersi reso conto delle sue affermazioni, quindi ha ribadito: “Ho detto una cosa fortissima, ma sono cose che ha dentro e che devo dire, altrimenti scoppio e quindi meglio che le dico tutte. Prima di partire ho detto a tutti i miei affetti: Ragazzi qualsiasi cosa succeda, o sostenetevi o sottraetevi, non cadete nei tranelli che succedono”.





Inoltre, sempre in questi giorni, la complicità tra Alex Belli e Soleil Sorge è cresciuta e le immagini del loro bagno in piscina hanno fatto molto discutere. Ma tornando alle parole su Delia Duran, il GF Vip 6 ha deciso di andare decisamente contro il volere dell’attore. Lui ancora non sa nulla, ma tutta Italia sì: sua moglie è già in quarantena pronta a entrare nella Casa.

Lo ha annunciato Alfonso Signorini nel corso della diretta di lunedì sera, quando ovviamente non era in collegamento coi vipponi. “Delia è in quarantena, venerdì entra nella Casa”. Come reagirà Alex Belli? E che succederà con Soleil Sorge? Eppure l’attore è stato chiaro anche in puntata: “Le parole di Sonia Bruganelli (“Fuori non stai uscendo bene”) mi sono entrate dentro e ci ho ragionato sopra, non voglio avere contaminazioni esterne che possano portare fuori strada il mio percorso”.