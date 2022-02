Alex Belli e Delia Duran protagonisti anche fuori dal Grande Fratello Vip. Lunedì 14 febbraio l’attore è tornato nella suscitando le diverse reazioni da parte degli inquilini e, in particolare di Soleil Sorge e la moglie, che in un confessionale si è della sconvolta: “Sono scioccata, non me l’aspettavo”.

L’attore, ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini, era stato squalificato durante una diretta, quando nel faccia a faccia con la modella venezuelana non aveva rispettato le distanze di sicurezza imposte per contenere un possibile contagio da Covid-19 e aveva dovuto abbandonare la casa.

Dopo l’addio di Delia causato dall’amicizia speciale del marito con Soleil Sorge, la modella venezuelana è entrata nella casa come concorrente e si è guadagnata anche la finale che si svolgerà la seconda settimana di marzo. Dopo un paio di giorni di gelo, Alex e Delia si sono appartati nella stiva della love boat e si sono riavvicinati, baciati e poco dopo si sono chiusi nel bagno.





L’argomento Delia-Alex è stato trattato da Pomeriggio 5, dove è intervenuto l’orafo che ha realizzato le fedi per le nozze della coppia. “Ho avuto il piacere di conoscere Alex e Delia perché si sono presentati nel mio negozio per comprare le fedi. La personalizzazione è stata realizzata con i nomi, la data del matrimonio e il simbolo dell’infinito. Ci hanno invitato al matrimonio, così abbiamo deciso di regalare a loro le fedi”.

Poco dopo, però, ha spiegato che vorrebbe riavere le fedi perché quello di Alex Belli e Delia Duran in realtà non è stato un vero matrimonio: “Un bel matrimonio ma tutto finto, veramente tutto finto. Per noi è una grande delusione aver regalato delle fedi importanti, non per il valore economico, quanto piuttosto per il valore che hanno nel simbolo dell’unione”. Il commerciante vorrebbe regalare quelle fedi a una coppia che vorrebbe sposarsi ma non potrebbe acquistare gli anelli per problemi economici.