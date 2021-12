“Lo chiedo a lei”. Alex Belli, nuovo colpo di scena tra lui e Delia Duran. La decisione

Adesso vuole fare davvero sul serio Alex Belli, dopo la squalifica al ‘GF Vip’ e la pace con la sua Delia Duran. L’ex concorrente del reality show di Alfonso Signorini ha infatti scritto una lunga lettera a sua moglie, nella quale le ha anche fatto una richiesta precisa. Parole che sicuramente avranno fatto piacere alla donna. Ha scelto ‘Novella 2000’ per rendere pubblica questa sua missiva, che fa comprendere che abbia decisamente grandi intenzioni. Il suo futuro lo vede infatti al fianco di lei.

Alex Belli ha quindi detto: “Cara Delia, eccoci qua. Sei l’amore della mia vita, la metà che mi completa. Tutto questo percorso è stato bello, emozionante, pieno, è stato veramente vissuto. Lo so, è difficile farci capire, farci capire dal mondo. Difficile che altri possano comprendere quanto noi ci amiamo e quanto noi siamo uniti, nella libertà, nella libertà mentale che ci ha contraddistinto e che ci ha resi marito e moglie, in quell’unione indissolubile che è il nostro amore. Mi dispiace se ti ho fatta soffrire, ti chiedo scusa”.

Ma le parole di Alex Belli sono diventate via via più importanti e a ‘Novella 2000’ ha aggiunto: “Il semplice fatto di stare lontani e di non vivere insieme a stretto contatto, come abbiamo sempre fatto in questi tre anni e mezzo, ha potuto creare questo momento di confusione dentro di te. Ma io ti voglio dire che la confusione non ce l’ho mai avuta. Ti amo e ti ho sempre amata fin dal primo momento che ci siamo incontrati”. E successivamente è emersa una volontà bomba da parte dell’ex vippone.





Dunque, Alex Belli ha poi fatto sognare i loro fan con altre dichiarazioni e richieste molto nette: “Abbiamo lottato insieme, non ho mai smesso di lottare per il nostro amore. Questo è quello che noi siamo, due guerrieri, due anime forti che hanno bisogno l’uno dell’altra. Senza di te sono veramente perso, mai come in questo periodo lontano da te ho capito quanto tu sia fondamentale per la mia vita e per il mio equilibrio. Con questa lettera voglio esprimerti tutta la mia riconoscenza per quello che sei”.

E infine Alex Belli ha detto chiaramente a Delia Duran di essere pronto per diventare papà: “La mia riconoscenza per tutto il progetto di vita che stiamo costruendo insieme, per quanto tu sia veramente una donna speciale. Una donna che voglio sia la madre di un piccolo Belli, un bambino che crescerà nell’amore, nel nostro amore. Ti amo, tuo Alex”.