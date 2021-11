Alex Belli, finalmente il tanto atteso confronto con Delia Duran. La moglie dell’attore è tornata al GF Vip 6 ma nella Casa, dopo giorni di quarantena ovviamente. Durante la diretta del 26 novembre 2021, come annunciato da Alfonso Signorini, la modella venezuelana ha incontrato il marito e chiesto spiegazioni su alcuni suoi comportamenti e, in particolar modo, sul suo rapporto con Soleil Sorge.

“Cinque mesi fa, ci siamo scambiati le promesse di matrimonio. Sono passati tre anni da quando il destino ci ha fatto incontrare. Voglio dei chiarimenti. Non voglio rovinare il tuo percorso, sappi però che hai una compagna fuori a cui hai promesso rispetto, amore, fedeltà”, ha detto Delia Duran. E poi: “Soffro per quello che si dice su di voi fuori da qui, non voglio limitarti in questo percorso ma ci sono alcune cose che sono esagerate”, ha continuato la moglie di Alex Belli che l’ha rassicurata.

Alex Belli vuole lasciare il GF Vip 6 per Delia Duran

“Amo soltanto te”, ha detto più e più volte Alex Belli alla moglie mentre Soleil Sorge assisteva alla scena in salotto. Alla fine i due hanno fatto pace, e anche l’amica del 38enne è intervenuta per tranquillizzare la modella, che con lei ha anche scherzando sulla forma fisica del marito: “Soleil visto che sei sua amica, fagli fare un po’ di addominali”. Insomma, è finita a tarallucci e vino e per questo i tre sono stati aspramente criticati dal pubblico.





“Che falsi! Si vede lontano un miglio che è tutto preparato”, “Delia ha la faccia di quella a cui non frega niente e sta lì solo per pubblicità”, sono solo alcuni dei messaggi apparsi sui social durante il faccia a faccia. Alex Belli sperava di poter trascorrere qualche ora in Casa con la moglie ma Alfonso Signorini l’ha gelato: niente da fare, Delia Duran non può restare al GF Vip 6. Nemmeno “per mangiare uno spaghetto insieme”, come richiesto da lui, che non ha preso per niente bene questa decisione. Anche perché Lorenzo Amoruso era rimasto per cenare con Manila.

Finita la puntata Alex Belli si è sfogato e rivelato di aver pensato ad abbandonare il GF Vip 6. Ha quindi manifestato dubbi sulla sua permanenza nel reality: “Ho esaurito un po’ tutto l’entusiasmo. Se non ci fosse stata la Turandot sarei andato. Ogni cosa che fai qui ha delle conseguenze ed io sto giocando con la mia vita, non si tratta solo di dinamiche televisive. I miei stati d’animo possono essere spensierati e felici quando posso affrontare le cose in maniera del tutto libera ma se poi vogliamo vederci sempre del marcio”. E infine ha ribadito: “Se non avessi promesso a Katia di recitare la Turandot me ne sarei andato”.